NBA: Toronto Raptors müssen lange Zeit auf Scottie Barnes verzichten

Die Toronto Raptors müssen im Kampf um die Play-In-Plätze lange auf Scottie Barnes verzichten. Der All-Star wurde bereits erfolgreich an der Hand operiert.

In dieser Saison kommt Barnes auf 19,9 Punkte, 8,2 Rebounds, 6,1 Assists und 1,3 Blocks in 60 Saisonspielen. All diese Werte sind Career Highs für den vierten Pick des 2021er Drafts.