NBA: Tyrese Maxey als Most Improved Player 2024 ausgezeichnet

"Ich musste verschiedene Schritte vollziehen", sagte Maxey in einem Interview mit "TNT".

"In der Offseason wusste ich nicht, wie die Situation mit James aussehen würde, also habe ich jeden Tag am Pick-and-Roll gearbeitet, am Passspiel, an den Reads ... Diese kleinen Dinge begeistern mich am meisten, denn ich glaube nicht, dass ich die Spielzüge, die ich in diesem Jahr mache, in den letzten Jahren nicht hätte machen können", führte der Aufbauspieler weiter aus.