Für "mentale Gesundheit": Rubio unterbricht Karriere

Der spanische Basketballstar Ricky Rubio unterbricht aus psychischen Gründen seine Profikarriere auf unbestimmte Zeit und wird damit auch nicht für sein Land bei der WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen (25. August bis 10. September) antreten. Dies gab der 32 Jahre alte Point Guard des NBA-Teams Cleveland Cavaliers bekannt, ohne Hintergründe zu nennen.

"Ich habe mich dazu entschieden, meine professionelle Tätigkeit zu stoppen, um mich um meine mentale Gesundheit zu kümmern", sagte Rubio: "Derzeit ist Familie wichtiger als je zuvor. Ich möchte darum bitten, dass meine Privatsphäre respektiert wird und ich mich dem stellen kann. Im richtigen Moment werde ich mehr Informationen mitteilen."

Rubio, wertvollster Spieler der WM 2019 beim Titelgewinn der Spanier, hatte in der vergangenen Woche das Trainingslager des Nationalteams in Madrid verlassen. Der Edeltechniker spielt seit 2011 in der NBA, sein Vertrag in Cleveland läuft noch bis 2025.