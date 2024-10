Große Freude bei Leonie Fiebich und Nyara Sabally: Die beiden Basketball-Nationalspielerinnen gewinnen mit New York Liberty den Titel in der WNBA.

Leonie Fiebich und Nyara Sabally haben sich den Traum vom Meistertitel in der WNBA erfüllt. Die deutschen Basketball-Nationalspielerinnen gewannen in der Nacht zum Montag mit New York Liberty das dramatische Spiel fünf der Finalserie gegen Minnesota Lynx 67:62 nach Verlängerung. Somit siegte New York in der Best-of-Five-Serie 3:2.

Das deutsche Duo trat in die Fußstapfen von Marlies Askamp, die 2002 mit den Los Angeles Sparks als bislang einzige Deutsche den Titel in der US-Profiliga hatte gewinnen können. Liga-Neuling Fiebich, zuvor bereits ins All-Rookie-Team gewählt, kam bei der großen Titelparty wie Sabally auf 13 Punkte und sieben Rebounds.

Für Fiebich und Sabally bedeutete der Triumph den glorreichen Abschluss eines höchst erfolgreichen Jahres. Mit der Nationalmannschaft hatten sie sich zunächst unerwartet für die Olympischen Spiele in Paris qualifiziert und dort das Viertelfinale erreicht.

Für WNBA-Gründungsmitglied New York um die Starspielerinnen Sabrina Ionescu und Breanna Stewart war es der erste Titelgewinn. In der Vorsaison hatte Liberty die Finalserie gegen die Las Vegas Aces noch 1:3 verloren.