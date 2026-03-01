Dank einer späten Aufholjagd gelingt dem DBB-Team ein ganz wichtiger Sieg in WM-Qualifikation gegen Kroatien. Die deutsche Mannschaft dreht einen zweistelligen Rückstand und siegt in der Verlängerung. Nervenstärke bewiesen, zurück auf Kurs: Nach dem ersten Dämpfer in der Qualifikation für die Basketball-WM 2027 ist den deutschen Welt- und Europameistern in einem Krimi die schnelle Revanche gegen Kroatien geglückt. Die Mannschaft von Bundestrainer Àlex Mumbrú gewann am Sonntagabend in Bonn dank einer späten Aufholjagd mit 91:89 (77:77, 41:50) nach Verlängerung, nachdem es am Freitag in Zagreb eine Niederlage gesetzt hatte (88:93). Basketball-Nationalmannschaft: Erste Niederlage in der WM-Quali für Weltmeister Deutschland

ProSiebenSat.1 erwirbt Rechte für FIBA-Welt- und Europameisterschaften ab 2026 "Ein sehr, sehr wichtiger Sieg. Ich bin stolz auf die Spieler", sagte Mumbrú bei "MagentaSport", nachdem sein Team einen 15-Punkte-Rückstand gedreht hatte. David Krämer traf 63 Sekunden vor Schluss per Dreier zum 77:77, in den fünf Extra-Minuten hatte Deutschland dann die besseren Nerven. Durch den Sieg zog die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) nach Punkten wieder mit den Kroaten gleich (beide 7), steht in der Gruppe E durch die schlechtere Bilanz im direkten Vergleich aber nur auf Platz zwei. Dahinter folgen Israel (6) und Zypern (4).

Oscar da Silva verstäkt DBB-Team Der Erfolg vor 6032 Zuschauern im ausverkauften Telekom Dome war wichtig, da alle Punkte in die zweite Qualifikationsphase mitgenommen werden. Drei Teams kommen weiter und bilden mit Mannschaften aus der Staffel F (Lettland, Polen, Österreich, Niederlande) eine neue Sechsergruppe. Drei Nationen erreichen die Endrunde in Katar (27. August bis 12. September 2027). Mumbrú fehlten neben den NBA-Profis um Nationalmannschaftskapitän Dennis Schröder im aktuellen Länderspielfenster weitere Topakteure wie Andreas Ost aus Gründen der Belastungssteuerung. Ein wenig Verstärkung bekam der Spanier nach der Niederlage in Kroatien für das Wiedersehen. Europameister Oscar da Silva vom FC Bayern stieß zum Team. In Zagreb hatte das DBB-Team dem Gegner ein Duell auf Augenhöhe geliefert, insgesamt aber "zu viele Fehler für ein enges Spiel gemacht", wie Mumbrú kritisierte.

