Die deutsche U19 steht bei der Basketball-WM im Halbfinale und darf vom großen Titel träumen. Doch wo lassen sich die entscheidenden Spiele verfolgen? ran gibt einen Überblick über die TV-Übertragung.

Seit dem 28. Juni läuft die U19 Basketball-WM in Lausanne in der Schweiz - die DBB-Junioren überzeugen dabei mit starken Leistungen und stehen nun im Halbfinale.

Nach einem souveränen Sieg (80:67) gegen Australien konnte man in die Runde der letzten Vier einziehen. Am Samstag erwartet den deutschen Nachwuchs dann Slowenien. Bereits in der Vorrunde trafen die beiden Nationen aufeinander - damals setzte sich das deutsche Team durch (75:68).

Für Deutschland ist der Einzug in das Halbfinale historisch. Zuletzt qualifizierte man sich für die Runde der letzten Vier vor 38 Jahren - 1987 reichte es dann jedoch lediglich für den vierten Platz. Nun soll der Einzug in das Finale vollzogen werden.

ran zeigt wo die Spiele übertragen werden und wie ihr die deutsche Mannschaft verfolgen könnt.