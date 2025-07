Basketball U19-WM: Deutschland im Halbfinale -Historischer Erfolg für DBB-Junioren

Deutscher Achtungserfolg bei der Basketball U19-WM! Der DBB-Nachwuchs steht im Halbfinale des Turniers und darf weiter vom Weltmeistertitel träumen.

Der deutsche Basketball-Nachwuchs sorgt bei der U19-WM für Furore und steht erstmals seit 38 Jahren wieder im Halbfinale. Das Team um Christian Anderson vom US-College Texas Tech schlug am Freitag im Viertelfinale Australien 80:67 (52:33), die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) ist beim Turnier in Lausanne/Schweiz damit weiter ungeschlagen. Nun geht es nach dem erfolgreichen Vorrundenduell (75:68) am Samstag erneut gegen Slowenien.

Zum bislang letzten Mal hatte eine deutsche U19 im Jahr 1987 das Halbfinale erreicht, damals reichte es am Ende zu Platz vier. Noch nie stand ein DBB-Team bei einer U19-Weltmeisterschaft auf dem Podium, das soll sich ändern - es gibt dafür zwei Chancen.

Anderson war mit 18 Punkten und acht Rebounds deutscher Topscorer. Hannes Steinbach, der in diesem Sommer vom Bundesligisten FIT/One Würzburg Baskets zur University of Washington geht, kam auf jeweils 16 Punkte und Rebounds. Jack Kayil, zuletzt vom serbischen Klub KK Mega Basket zu Alba Berlin gewechselt, gelangen zwölf Assists.

Es sei "wirklich erstaunlich", dass erstmals seit fast 40 Jahren wieder das Halbfinalticket gelöst worden sei, sagte Steinbach: "Diese Truppe ist wirklich gut und wir können noch mehr erreichen." Nach einer deutlichen Halbzeitführung kam Australien dank eines 18:1-Laufs wieder auf 60:64 heran, doch die deutsche Mannschaft fand eine Antwort. "Sie sind mit einigen starken Dreiern zurückgekommen, aber wir haben unseren Rhythmus wiedergefunden", so Steinbach.