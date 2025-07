Basketball U19-WM heute live: Deutschland im Finale! Wer überträgt das Endspiel im TV und Stream?

Die deutsche U19 steht bei der Basketball-WM im Halbfinale und darf vom großen Titel träumen. Doch wo lassen sich die entscheidenden Spiele verfolgen? ran gibt einen Überblick über die TV-Übertragung.

Seit dem 28. Juni läuft die U19 Basketball-WM in Lausanne in der Schweiz - die DBB-Junioren überzeugen dabei mit starken Leistungen und stehen nach dem 84:72-Erfolg gegen Slowenien nun im Finale. Bereits in der Vorrunde trafen die beiden Nationen aufeinander - damals setzte sich das deutsche Team durch (75:68).

Nach einem souveränen Sieg (80:67) gegen Australien im Viertelfinale konnte man in die Runde der letzten Vier einziehen.