1. Der Dreier macht den Unterschied

Dieses Spiel fühlte sich nicht so deutlich an, wie das Endergebnis es suggeriert. Aber so läuft das eben, wenn einem Team in den Schlussminuten kollektiv Flammen aus den Handgelenken schießen und ein Dreier nach dem anderen durch die Reuse fällt. Allein Maodo Lo traf im Schlussviertel sechs Triples und wurde noch zum Topscorer seines Teams (18), nachdem er zuvor über drei Viertel punktlos geblieben war und mehrfach überflüssige Turnover produziert hatte.

Es kann viel analysiert werden bei dieser Partie, es kann in diesem Fall aber auch mal ziemlich simpel heruntergebrochen werden: Der Dreier war der Unterschied. Deutschland machte sicherlich nicht alles richtig, gerade in der ersten Halbzeit. Aber das DBB-Team dominierte in einer Kategorie, die in dieser Form nahezu immer ein Sieggarant ist.

20 Dreier trafen die Deutschen am Ende – bei 35 Versuchen (57 Prozent). Georgien traf sieben von 26. Das sind 39 Punkte Unterschied, die anderweitig kaum aufzuholen sind. Georgien hätte perfekt am Korb treffen (waren sie nicht: 19/36), am Brett dominieren (haben sie nicht: 33:36 Rebounds aus georgischer Sicht) und Ballverluste vermeiden müssen (haben sie nicht: 18 Turnover), und dann hätte es womöglich trotzdem nicht gereicht. So war es stattdessen richtig deutlich.