Basketball-WM 2026 der Frauen in Berlin: Wie bekomme ich Tickets? Termine und alle Infos zum Turnier

Nach den Erfolgen der DBB-Männer freut sich Berlin auf die Ausrichtung der Frauen-Basketball-WM 2026. Der offizielle Kartenvorverkauf hat begonnen. ran erklärt, wie ihr an Tickets für das Event kommt. Die Vorfreude auf die größte Bühne des Frauen-Basketballs steigt: Der Ticketverkauf für den FIBA Women's Basketball World Cup 2026 in Deutschland hat offiziell begonnen! Vom 4. bis 13. September 2026 verwandelt sich Berlin in das Mekka des internationalen Frauen-Basketballs, wenn 16 Top-Nationen um den Weltmeistertitel kämpfen. Als Gastgeberin qualifiziert sich die deutsche Nationalmannschaft automatisch – ein perfekter Anlass, um die Stars wie die Sabally-Schwestern live zu erleben. Berlin wird 2026 ohnehin zur Basketball-Hauptstadt der Republik. Im Januar gastieren erstmals die Orlando Magic für ein NBA Regular-Season-Spiel in Berlin. Auch interessant: NBA in Berlin 2026: So kommt ihr an Tickets In diesem Guide erklären wir euch alles Wissenswerte: Wie kaufe ich Tickets für die Basketball-WM 2026 der Frauen? Welche Pakete gibt es? Und warum ist das Event ein Must-See für jeden Fan? ran hat alle Informationen rund um das Heim-Turnier.

Basketball-WM 2026, Frauen: Wann und wo findet das Turnier statt? Die Weltmeisterschaft findet vom 4. bis 13. September 2026 in Berlin statt. Insgesamt werden 36 Spiele ausgetragen - wechselnd in der Uber Arena (Kapazität 14.500 Zuschauer) und in der Max-Schmeling-Halle (Kapazität 8.500).

So kommen Sie an Tickets für die Frauen Basketball WM 2026 – Offizieller Verkauf und Pakete Der Ticketverkauf für die Basketball-WM der Frauen 2026 startete pünktlich am 1. Oktober 2025 über den offiziellen Partner Eventim.

Verfügbare Pakete zum Verkaufsstart Final Phase Ticket (ab 205 Euro Vollpreis): Zugang zu allen 12 Spielen der K.-o.-Runde – inklusive Viertelfinals, Halbfinals, Platz 3 und Finale. Ideal für Hardcore-Fans, die das gesamte Spektakel miterleben wollen. Halbfinale & Finale Paket: Beide Semis am 12. September plus Finale am 13. – für 150–300 €, je nach Sitzplatz

Kommende Verkaufsphasen November 2025: "Team Germany Ticket" für die Gruppenspiele der DBB-Auswahl, Day-Tickets für die Finalrunde und Premium-Upgrades (z. B. VIP-Lounges). Februar 2026: Day-Tickets für die Gruppenphase (ab ca. 20–50 Euro erwartet). Mai 2026: Einzelne Session-Tickets für alle Matches – Last-Minute-Chance für Budget-Fans. Preisspanne: Erste Pakete starten bei 50 Euro für Day-Pässe und steigern sich bis hin zu 500 Euro für Premium-Final-Tickets. Kinder- und Gruppenrabatte sind laut DBB geplant.

So kaufen Sie Tickets – Schritt-für-Schritt-Anleitung 1. Zur offiziellen Plattform: Geht auf eventim.de oder die offizielle FIBA-Seite des Turniers. 2. Registrieren Sie sich: Erstellt ein Konto für E-Mail-Alerts zu neuen Phasen. 3. Paket wählen: Filtert nach Datum, Phase oder Team (z. B. "Germany Games"). 4. Bezahlen und sichern: Mit Karte oder PayPal – Tickets per E-Mail oder App. Resale-Optionen: Bei FIBA-zertifizierten Plattformen wie Ticketmaster könnt ihr später Tickets tauschen. Wichtig: Kauft nur über autorisierte Quellen, um Fakes zu vermeiden. Der DBB und FIBA warnen vor dem Schwarzmarkt – offizielle Tickets sind digital und sicher.

Basketball-WM 2026 Frauen: Ein Meilenstein für den Sport in Deutschland Der FIBA Women's Basketball World Cup 2026 markiert einen historischen Moment: Zum zweiten Mal nach 1998 findet die Damen-Weltmeisterschaft in Deutschland statt – und erstmals vollständig in Berlin. Unter dem Motto "Time for her Game" feiert das Turnier nicht nur sportliche Exzellenz, sondern auch Female Empowerment, Gleichberechtigung und Diversität. Die Basketball-Welt schaut auf die deutsche Hauptstadt, mit Spielen in der modernen Uber Arena und der traditionsreichen Max-Schmeling-Halle.

