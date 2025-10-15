Anzeige
Basketball Welt- und europameisterschaft kostenlos auf joyn

Basketball-WM 2027: NBA-Champion Isaiah Hartenstein will für Deutschland antreten

  • Aktualisiert: 15.10.2025
  • 15:13 Uhr
  • SID

Mit den Oklahoma City Thunder gewann Isaiah Hartenstein zuletzt den NBA-Titel. Nun will der Center bei den kommenden großen Turnieren für Deutschland angreifen.

NBA-Champion Isaiah Hartenstein hat für die Mission Titelverteidigung der Basketball-Weltmeister zugesagt.

"Bei der WM 2027 will ich spielen. Das habe ich auch Bundestrainer Álex Mumbrú gesagt, der mich vergangene Saison in Oklahoma besucht hat. Ich fühle mich körperlich fit, meine Vertragssituation in der NBA ist auch geklärt. Ich möchte jetzt so viel wie möglich für Deutschland spielen. Auch bei den Olympischen Spielen 2028 in Los Angeles. Es passt jetzt zeitlich perfekt", sagte Hartenstein der "Sport Bild".

Als die deutsche Nationalmannschaft bei der WM 2023 und zuletzt auch bei der EM in Riga Gold gewann, hatte der Profi des amtierenden Meisters Oklahoma City Thunder gefehlt.

Ursprünglich hatte der 27-Jährige die Europameisterschaft spielen wollen, nach der kräftezehrenden Finalserie in der NBA gegen die Indiana Pacers fiel er jedoch wegen Achillessehnenproblemen aus.

Sein bislang letztes Länderspiel absolvierte der Center im Jahr 2018. Bei der WM in Katar in zwei Jahren soll es nun das Comeback geben.

Anzeige
Anzeige

Isaiah Hartenstein mit Oklahoma City Thunder in der NBA "wieder bei null"

Vorher soll jedoch in der NBA die erfolgreiche Titelverteidigung gelingen. Wenn die Liga in der kommenden Woche startet, geht OKC erneut als Top-Favorit ins Rennen. Hartenstein mahnte jedoch: "Wir fangen jetzt wieder bei null an.

Das war auch das Erste, was unser Trainer Mark Daigneault beim Trainingsauftakt zu uns gesagt hat. Jetzt sind wir die Gejagten. Jeder will den amtierenden Champion schlagen. Aber wir haben sehr viel Selbstvertrauen und sind genauso hungrig wie vor einem Jahr."

Anzeige
Mehr News und Videos
DBB-Frauen glücklich nach Sieg
News

Basketball-WM 2026 in Berlin: So kommt ihr noch an Tickets

  • 15.10.2025
  • 15:33 Uhr
Testturnier für Bundestrainerin Lisa Thomaidis
News

WM-Qualifikation: DBB-Frauen "testen" in Frankreich

  • 08.10.2025
  • 07:59 Uhr
Basketball-Bundestrainer Álex Mumbrú
News

DBB: Auftakt in die WM-Qualifikation in Ulm

  • 22.08.2025
  • 16:31 Uhr
DBB-Team trifft auf Kroaten um Saric
News

Basketball-WM 2027: Dritter DBB-Gegner heißt Kroatien

  • 21.08.2025
  • 10:21 Uhr
Christian Anderson spielte erneut stark
News

U19-Basketballer verpassen Sensation im WM-Finale

  • 06.07.2025
  • 22:30 Uhr
Hannes Steinbach DBB U19
News

Basketball U19-WM live: So seht ihr das Finale im TV und Stream

  • 06.07.2025
  • 21:50 Uhr
Kayil spielt mit der U19 um Gold
News

U19-Basketballer greifen nach Gold: "Noch ein Spiel"

  • 06.07.2025
  • 08:37 Uhr
Christian Anderson führt DBB-Team ins Halbfinale
News

Basketball U19-WM: DBB-Junioren feiern historischen Erfolg

  • 04.07.2025
  • 18:18 Uhr
Titelverteidigung beginnt im November
News

Losglück für WM-Quali: "Nichts zu meckern" für Deutschland

  • 13.05.2025
  • 20:55 Uhr
1673371301
News

Exklusiv im Free TV: WM UND EM ab 2026 bei ProSiebenSat.1

  • 15.04.2025
  • 11:59 Uhr