Die deutsche Basketball-Nationalmannschaft bekommt es im WM-Finale mit Serbien zu tun. Der DBB-Gegner im Porträt.

Für Svetislav Pesic wird das große WM-Endspiel eine Zeitreise in die Vergangenheit. "Ich habe mir dieses Finale gewünscht, und es ist so gekommen", sagte sich Serbiens Nationalcoach.

Ausgerechnet Deutschland, seine zweite Heimat, muss die 74 Jahre alte Trainerlegende, die den deutschen Basketball so sehr prägte, auf dem Weg zu ihrem zweiten WM-Titel besiegen. Eine absurde Fügung des Schicksals.

"Jetzt soll der Bessere gewinnen", so Pesic vor dem großen Showdown am Sonntag (ab 14:40 Uhr im Liveticker auf ran.de und in der ran-App) in Manila.

Es ist ihm deutlich anzumerken, wie sehr Pesic in Deutschland verwurzelt ist. Noch bevor das Finale gegen die Deutschen feststand, huschte Pesic ein Lächeln über das Gesicht, als er auf die mögliche Traumpaarung angesprochen wurde.

Natürlich, schließlich wohnt er mit einer Familie noch immer dort, sein Sohn Marko ist Geschäftsführer von Top-Klub Bayern München. Dort war Pesic senior selbst von 2012 bis 2016 Trainer, holte 2014 den Meistertitel, nachdem ihm dies mit Alba Berlin in den Neunziger und frühen Zweitausenderjahren viermal gelungen war.

Und selbstverständlich war er der Vater des historischen EM-Triumphes von 1993. Bis zum laufenden WM-Turnier der größte Erfolg im deutschen Basketball.

Nun auf der gegnerischen Seite zu stehen, dürfte sich einerseits merkwürdig anfühlen, aber auch als serbischer Auswahlcoach schließt sich für Pesic ein Kreis. 2002 hatte er den nicht mehr existenten Vorgängerstaat Jugoslawien in den USA zum umjubelten Final-Triumph gegen den amerikanischen Gastgeber geführt.

Für Pesic müssen die 21 Jahre jedoch wie eine Ewigkeit wirken: "Ich befinde mich hier in Manila in einer anderen Situation, alles ist neu für mich."