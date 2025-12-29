- Anzeige -
Boxen

Anthony Joshua: Box-Star bei tödlichem Autounfall in Nigeria leicht verletzt - neue Details zu den Todesopfern

  • Aktualisiert: 30.12.2025
  • 00:09 Uhr
  • ran.de/SID

Schwergewichtler Anthony Joshua entkommt einem Crash in Nigeria. Doch nicht jeder Beteiligte überlebt.

Box-Profi Anthony Joshua (36) ist bei einem schweren Autounfall in Nigeria, der zwei Menschenleben forderte, leicht verletzt worden.

Bei den Toten handle es sich um Teammitglieder und Freunde des früheren Weltmeisters, teilte die Agentur Matchroom Boxing mit.

Joshua habe bei dem Unfall "Verletzungen erlitten und wurde für Checks und Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Dort wird er weiter überwacht", hieß es in dem Statement.

Unfall auf Autobahn bei Lagos: Joshua überlebt, zwei Begleiter sterben

Die genauen Umstände des Unfalls werden weiterhin untersucht.

Die lokale Polizei erklärte in einer Stellungnahme, dass der Lexus, in dem Joshua saß, "vermutlich die gesetzlich vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit auf dem betreffenden Streckenabschnitt überschritten hatte, bei einem Überholmanöver die Kontrolle verlor und gegen einen am Straßenrand stehenden LKW prallte."

Der Unfall ereignete sich auf einer stark befahrenen Autobahn zwischen Ogun und Lagos.

Joshua habe zum Zeitpunkt des Unfalls auf der Rückbank des Autos hinter dem Fahrer gesessen, seine beiden tödlich verwundeten Begleiter hätten sich auf der rechten Seite des Fahrzeugs befunden.

Also auf dem Beifahrersitz und dem Platz dahinter auf der Rückbank. Joshuas Eltern stammen aus Nigeria.

Anthony Joshua vs. Jake Paul: Fans haben spannenden Verdacht

Joshua hatte 2017 in einem spektakulären Duell Wladimir Klitschko in die Box-Rente geschickt und danach zeitweise das Schwergewicht dominiert, in den vergangenen Jahren musste der Olympiasieger von 2012 aber zahlreiche Rückschläge einstecken.

Zuletzt gewann Joshua einen sportlich kaum bedeutenden Fight gegen den Influencer Jake Paul, der Kampf brachte ihm aber eine Gage von mindestens 30 Millionen US-Dollar ein.

