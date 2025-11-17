Kampfsport
Boxen: Youtube-Star Jake Paul tritt gegen Anthony Joshua an
- Aktualisiert: 17.11.2025
- 14:57 Uhr
- Oliver Jensen
Der nächste Mega-Fight steht: YouTuber Jake Paul tritt gegen den zweifachen Box-Weltmeister Anthony Joshua an.
von Oliver Jensen
YouTuber und Boxer Jake Paul wird am 19. Dezember im Kaseya Center in Miami gegen den ehemaligen zweifachen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua in einem professionellen Schwergewichtskampf antreten, wie Most Valuable Promotions am Montag gegenüber "ESPN" bestätigte.
Der Kampf – der live auf Netflix übertragen wird – ist über acht Runden a drei Minuten angesetzt. Beide Athleten tragen dabei 10-Unzen-Handschuhe, den Standard für Schwergewichtskämpfe.
Paul hat bisher überwiegend im Cruisergewicht (Limit 90,7 Kilogramm) geboxt, brachte bei seinem Schwergewichts-Showkampf gegen Mike Tyson im Jahr 2024 allerdings 103 Kilogramm (227,25 Pfund) auf die Waage.
Jake Paul will es seinen Kritikern zeigen
"Das hier ist keine KI-Simulation. Das ist der Tag des Gerichts", sagte Paul in einer Erklärung. "Ein professioneller Schwergewichtskampf gegen einen Elite-Champion in seiner Blütezeit. Wenn ich Anthony Joshua besiege, verschwinden alle Zweifel – und niemand kann mir dann den Weg zu einem WM-Kampf verwehren. An alle meine Kritiker: Das ist es, was ihr wolltet. An das Volk des Vereinigten Königreichs: Es tut mir leid. Am Freitag, den 19. Dezember, unter den Lichtern von Miami, live weltweit und exklusiv auf Netflix – da wird die Fackel weitergereicht, und Großbritanniens Goliath schläft ein."
Paul (Bilanz: 12 Siege, 1 Niederlage, 7 Knockouts) bleibt weiterhin ein Neuling im Boxsport – ohne nennenswerte Amateurerfahrung und nur 70 Profirunden seit seinem Debüt 2020. Für ihn ist es ein riesiger Schritt nach oben: vom Kämpfen gegen MMA-Athleten und Journeyman-Boxer hin zu Joshua (28 Siege, 4 Niederlagen, 25 Knockouts), einem der härtesten Puncher und am höchsten dekorierten Schwergewichte der Welt, der in zwölf Profijahren mehr als 160 Runden bestritten hat.
"Egal ob Jake oder jemand anderes – jeder kann diesen Kampf haben. Ich kenne keine Gnade", sagte der 36-jährige Joshua in einem Statement. "Ich habe mir eine Auszeit genommen, und jetzt kehre ich mit einer Mega-Show zurück. Das ist eine große Gelegenheit für mich. Ob man es mag oder nicht – ich bin hier, um große Zahlen zu schreiben, große Kämpfe zu liefern und jeden Rekord zu brechen, während ich cool, ruhig und gelassen bleibe. Merkt euch meine Worte: Viele Kämpfer werden in Zukunft ähnliche Chancen ergreifen. Ich will das Netz mit meinem Kampf gegen Jake Paul zum Beben bringen."
Joshua verlor gegen Dubois
Bei seinem letzten Auftritt im September 2024 verlor Joshua in der fünften Runde seines IBF-Titelkampfes gegen Daniel Dubois. Nach der Niederlage ließ er sich am Ellbogen operieren und fiel seither aus.
Promoter Eddie Hearn von Matchroom Boxing sagte gegenüber "ESPN" Anfang des Jahres, Joshua wolle 2025 nur einmal boxen, bevor er ein großes, rein britisches Schwergewichtsduell mit dem derzeit zurückgetretenen Tyson Fury anpeile. Dass dieser eine Kampf im Jahr 2025 nun gegen Jake Paul sein würde, hatten jedoch die wenigsten erwartet.