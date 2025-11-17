Der Kampf – der live auf Netflix übertragen wird – ist über acht Runden a drei Minuten angesetzt. Beide Athleten tragen dabei 10-Unzen-Handschuhe, den Standard für Schwergewichtskämpfe.

YouTuber und Boxer Jake Paul wird am 19. Dezember im Kaseya Center in Miami gegen den ehemaligen zweifachen Schwergewichts-Weltmeister Anthony Joshua in einem professionellen Schwergewichtskampf antreten, wie Most Valuable Promotions am Montag gegenüber "ESPN" bestätigte.

Jake Paul will es seinen Kritikern zeigen

"Das hier ist keine KI-Simulation. Das ist der Tag des Gerichts", sagte Paul in einer Erklärung. "Ein professioneller Schwergewichtskampf gegen einen Elite-Champion in seiner Blütezeit. Wenn ich Anthony Joshua besiege, verschwinden alle Zweifel – und niemand kann mir dann den Weg zu einem WM-Kampf verwehren. An alle meine Kritiker: Das ist es, was ihr wolltet. An das Volk des Vereinigten Königreichs: Es tut mir leid. Am Freitag, den 19. Dezember, unter den Lichtern von Miami, live weltweit und exklusiv auf Netflix – da wird die Fackel weitergereicht, und Großbritanniens Goliath schläft ein."

Paul (Bilanz: 12 Siege, 1 Niederlage, 7 Knockouts) bleibt weiterhin ein Neuling im Boxsport – ohne nennenswerte Amateurerfahrung und nur 70 Profirunden seit seinem Debüt 2020. Für ihn ist es ein riesiger Schritt nach oben: vom Kämpfen gegen MMA-Athleten und Journeyman-Boxer hin zu Joshua (28 Siege, 4 Niederlagen, 25 Knockouts), einem der härtesten Puncher und am höchsten dekorierten Schwergewichte der Welt, der in zwölf Profijahren mehr als 160 Runden bestritten hat.

"Egal ob Jake oder jemand anderes – jeder kann diesen Kampf haben. Ich kenne keine Gnade", sagte der 36-jährige Joshua in einem Statement. "Ich habe mir eine Auszeit genommen, und jetzt kehre ich mit einer Mega-Show zurück. Das ist eine große Gelegenheit für mich. Ob man es mag oder nicht – ich bin hier, um große Zahlen zu schreiben, große Kämpfe zu liefern und jeden Rekord zu brechen, während ich cool, ruhig und gelassen bleibe. Merkt euch meine Worte: Viele Kämpfer werden in Zukunft ähnliche Chancen ergreifen. Ich will das Netz mit meinem Kampf gegen Jake Paul zum Beben bringen."