Jake Paul: Nach K. o. und Kieferbruch - Zähne müssen entfernt werden

Trotz doppeltem Kieferbruch hat YouTube-Boxer Jake Paul die Lust am Boxsport nicht verloren. Nach dem K. o. gegen Anthony Joshua hat er schon den nächsten Gegner im Visier.

Nach seiner deutlichen Niederlage gegen Anthony Joshua meldet sich Jake Paul bereits mit der nächsten Provokation zu Wort und nimmt Box-Superstar Canelo Alvarez ins Visier.

Der US-Amerikaner war am Freitag in Miami zwar chancenlos gegen den früheren Schwergewichts-Weltmeister, hielt sich aber länger als viele erwartet hatten. Erst in Runde sechs beendete ein wuchtiger rechter Haken von Joshua den Fight.

Danach wurde das Ausmaß der Verletzungen öffentlich. Auf X veröffentlichte der 28-Jährige ein Bild seiner Verletzung - Kampfansage inklusive: "Doppelter Kieferbruch. Gebt mir Canelo in 10 Tagen." Augenzwinkern oder Größenwahn?