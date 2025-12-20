- Anzeige -
Boxen

Jake Paul: Nach K. o. und Kieferbruch - Zähne müssen entfernt werden

  • Aktualisiert: 20.12.2025
  • 19:05 Uhr
  • ran.de

Trotz doppeltem Kieferbruch hat YouTube-Boxer Jake Paul die Lust am Boxsport nicht verloren. Nach dem K. o. gegen Anthony Joshua hat er schon den nächsten Gegner im Visier.

Nach seiner deutlichen Niederlage gegen Anthony Joshua meldet sich Jake Paul bereits mit der nächsten Provokation zu Wort und nimmt Box-Superstar Canelo Alvarez ins Visier.

Der US-Amerikaner war am Freitag in Miami zwar chancenlos gegen den früheren Schwergewichts-Weltmeister, hielt sich aber länger als viele erwartet hatten. Erst in Runde sechs beendete ein wuchtiger rechter Haken von Joshua den Fight.

Danach wurde das Ausmaß der Verletzungen öffentlich. Auf X veröffentlichte der 28-Jährige ein Bild seiner Verletzung - Kampfansage inklusive: "Doppelter Kieferbruch. Gebt mir Canelo in 10 Tagen." Augenzwinkern oder Größenwahn?

Baldiges Comeback ausgeschlossen

Ein baldiges Comeback ist aufgrund der Verletzungen sowieso ausgeschlossen. Der 28-Jährige musste sofort unters Messer und meldete sich nach erfolgreicher OP via Instagram zu Wort.

"Auf jeder Seite wurden zwei Titanplatten eingesetzt. Einige Zähne wurden entfernt. Ich darf sieben Tage lang nur Flüssiges zu mir nehmen."

Dennoch: Wer sich bereits mit einem der populärsten Schwergewichtsboxer der Gegenwart messen durfte, dem trauen viele auch einen Mega-Fight gegen Canelo zu - zumindest als Show-Event.

Denn an Rückzug denkt Paul trotz der folgenschweren Niederlage nicht.

