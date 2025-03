Darts: Dritter Titel in einer Woche! Luke Littler gewinnt Belgian Open

Drei Titel in nur einer Woche. Weltmeister Luke Littler dominiert aktuell die Darts-Welt.

Luke Littler eilt auf der Dartsbühne von Turniersieg zu Turniersieg. Der Weltmeister gewann am Sonntag die Belgian Open in Wieze und feierte den dritten Titel in nur einer Woche. Am vorherigen Sonntag hatte der Engländer die UK Open in Minehead für sich entschieden, am darauffolgenden Donnerstag beim Premier-League-Halt in Brighton triumphiert.

"Ich bin sehr glücklich, dass ich diesen Titel vor diesen fantastischen Fans erfolgreich verteidigen konnte", sagte Littler nach seinem 8:5-Finalsieg über Lokalmatador Mike De Decker. Dem erst 18-jährigen Littler war im Vorjahr in Wieze sein erster Titelgewinn auf der European Tour gelungen. Nächste Station der Serie ist Göttingen (21. bis 23. März).

Littler kam in all seinen vier Duellen am Finaltag auf einen Schnitt von über 100 Punkten, der Weltranglistenzweite schlug nacheinander seine Landsleute Luke Woodhouse, Dave Chisnall und James Wade. De Decker schaltete im Achtelfinale die deutsche Nummer eins Martin Schindler aus.