Darts-Star Luke Littler hat seinen nächsten prestigeträchtigen Major-Titel gewonnen und sich die sogenannte "Triple Crown" gesichert.

Der 18 Jahre alte Weltmeister Luke Littler setzte sich am Sonntagabend in einem hochklassigen Finale beim World Matchplay in Blackpool gegen seinen englischen Landsmann James Wade mit 18:13 durch.

Littler erwischte im Endspiel im Empress Ballroom in den Winter Gardens von Blackpool einen Fehlstart. Das 0:5 in der ersten Session bog der Weltranglistenzweite aber schnell um. Die Führung ließ sich Littler nicht mehr nehmen, sein erster Matchdarts auf die Doppel-19 saß.

"Es bedeutet mir alles. Nun ist mein Name auf dieser Liste und auf dieser Trophäe. Ich habe die Triple Crown komplettiert", sagte Littler im Siegerinterview. Diese besteht im Darts neben dem World Matchplay aus den Siegen bei der Weltmeisterschaft und der Premier League, nur der Sieg beim zweitwichtigsten Turnier der PDC-Tour hatte Littler noch gefehlt.