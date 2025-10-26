In einem spannenden Finale bezwingt der Niederländer Luke Humphries, der einen Matchdart auslässt und weiter aus seinen ersten EM-Titel warten muss.

Gian van Veen hat gleich sein erstes Major-Finale gewonnen und ist jüngster Darts-Europameister der Geschichte.

Im Finale von Dortmund entzauberte der aufstrebende Niederländer den früheren Weltmeister und Weltranglistenersten Luke Humphries (England) am Sonntag nach einer starken Vorstellung mit 11:10.

Van Veen (23) löst seinen Landsmann Michael van Gerwen ab, der die EM-Trophäe 2014 im Alter von 25 Jahren erstmals geholt und damit einen Rekord aufgestellt hatte. Humphries verpasste in der Westfalenhalle den zehnten Majorsieg seiner Karriere und wartet weiter auf seinen ersten Europameistertitel.

Der 30-Jährige hat abgesehen von der EM und der UK Open alle Majors gewonnen.