Anzeige
Darts-EM live auf Joyn

Darts: Gian van Veen jüngster Europameister der Geschichte

  • Aktualisiert: 26.10.2025
  • 22:43 Uhr
  • SID

In einem spannenden Finale bezwingt der Niederländer Luke Humphries, der einen Matchdart auslässt und weiter aus seinen ersten EM-Titel warten muss.

Gian van Veen hat gleich sein erstes Major-Finale gewonnen und ist jüngster Darts-Europameister der Geschichte.

Im Finale von Dortmund entzauberte der aufstrebende Niederländer den früheren Weltmeister und Weltranglistenersten Luke Humphries (England) am Sonntag nach einer starken Vorstellung mit 11:10.

Van Veen (23) löst seinen Landsmann Michael van Gerwen ab, der die EM-Trophäe 2014 im Alter von 25 Jahren erstmals geholt und damit einen Rekord aufgestellt hatte. Humphries verpasste in der Westfalenhalle den zehnten Majorsieg seiner Karriere und wartet weiter auf seinen ersten Europameistertitel.

Der 30-Jährige hat abgesehen von der EM und der UK Open alle Majors gewonnen.

Anzeige
Anzeige

Humphries vergibt Matchdart

Van Veen, der im Halbfinale seinen hochdekorierten Landsmann Van Gerwen ausgeschaltet hatte (11:9), brauchte in seinem ersten Major-Finale etwas Anlaufzeit. Aus einem 1:4 machte der er nach der Pause schnell ein 4:4, das Duell war wieder offen.

Van Veen vergab bei 10:9-Führung zunächst zwei Matchdarts, Humphries (30) nutzte die Fehler, glich aus und hatte seinerseits einen Matchdart. Der Favorit verfehlte, van Veen schlug zu.

Anzeige
Anzeige

Pietreczko scheidet als letzter Deutscher aus

Am Sonntagnachmittag war Ricardo Pietreczko beim Heimspiel in der Westfalenhalle als letzter deutscher Teilnehmer ausgeschieden. Im Viertelfinale unterlag der Berliner dem Niederländer Danny Noppert (5:10).

Bereits im Vorjahr hatte Pietreczko gegen Noppert das Aus in der Runde der besten acht ereilt. Pietreczko kassierte zwei frühe Breaks und lag schnell 1:5 zurück. Doch der Deutsche steigerte sich, gewann einmal beim gegnerischen Anwurf und gestalte das Duell bis zum 5:7 offen. Das Break zum 5:9 war vorentscheidend. Noppert scheiterte anschließend an Humphries (8:11).

Das beste EM-Ergebnis eines Spielers aus Deutschland hatte Max Hopp 2018 mit dem Einzug ins Halbfinale eingefahren. In Dortmund wurde Preisgeld von insgesamt 600.000 Pfund verteilt.

Ricardo Pietreczko ist weiter dabei
News

Pietreczko als letzter Deutscher bei Darts-EM ausgeschieden

  • 26.10.2025
  • 17:29 Uhr
Darts-Weltmeister Luke Littler
News

Darts: Luke Littler verteidigt Greaves nach Sensations-Niederlage

  • 17.10.2025
  • 14:14 Uhr
DARTS - PDC, Austrian Darts Open PREMSTAETTEN,AUSTRIA,28.APR.24 - DARTS - PDC European Tour, Austrian Darts Open. Image shows fans with a sign . PUBLICATIONxNOTxINxAUTxSUIxSWE GEPAxpictures xWolfga...
News

Darts: Erstes PDC-Turnier in Saudi-Arabien - folgt die WM?

  • 09.10.2025
  • 14:29 Uhr
Schindler verpasst Achtelfinale
News

World Grand Prix: Bitterer Abend für Martin Schindler

  • 06.10.2025
  • 20:43 Uhr
20 07 2025. World Matchplay Darts Martin Schindler during the Betfred World Matchplay Darts at Winter Gardens, Blackpool, United Kingdom on 20 July 2025. Blackpool Winter Gardens United Kingdom Edi...
News

Darts: Schindler erreicht historischen Meilenstein

  • 29.09.2025
  • 15:01 Uhr
Häufig Mittelpunkt der Diskussionen: Noa-Lynn van Leuven
News

Darts-Verband verbietet Transfrauen die Teilnahme

  • 30.07.2025
  • 12:20 Uhr
Nichts zu holen für Ricardo Pietreczko
News

World Matchplay: "Pikachu" ohne Chance gegen Dobey

  • 21.07.2025
  • 22:56 Uhr
Luke Humphries kann den Titel nicht verteidigen
News

Debakel für Humphries beim World Matchplay

  • 20.07.2025
  • 00:19 Uhr
Michael van Gerwen gibt sein Major-Comeback
News

"Wie ein toter Mann" - Freund sorgt sich um MvG

  • 17.07.2025
  • 11:26 Uhr
imago images 1063034459
News

Darts Team-WM: Deutschland-Bezwinger gewinnt Finale

  • 15.06.2025
  • 19:45 Uhr