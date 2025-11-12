Dartsprofi Martin Schindler hat das Viertelfinale beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton verpasst. Der 29-Jährige verlor sein Achtelfinale gegen den früheren Weltmeister Gerwyn Price (Wales) mit 6:10.

Gegen den Weltmeister von 2021 kam Schindler schlecht in die Partie und lag schnell mit 1:5 zurück. Die fehlende Konsequenz von Price nutzte der Deutsche aber aus und kämpfte sich dann auf 5:6 ran. Der "Iceman" behielt jedoch die Nerven und checkte ich darauffolgenden Leg eine 170.

Das ebnete den Weg für den 10:6-Erfolg des Walisen, der im Viertelfinale nun auf Ricky Evans trifft. Dieser hat sich in einem Deciding Leg gegen Luke Woodhouse mit 10:9 durchgesetzt.