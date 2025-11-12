Anzeige
Darts

Grand Slam of Darts: Aus für Martin Schindler im Achtelfinale

  • Aktualisiert: 12.11.2025
  • 22:28 Uhr
  • SID

Dartsprofi Martin Schindler hat das Viertelfinale beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton verpasst. Der 29-Jährige verlor sein Achtelfinale gegen den früheren Weltmeister Gerwyn Price (Wales) mit 6:10.

Gegen den Weltmeister von 2021 kam Schindler schlecht in die Partie und lag schnell mit 1:5 zurück. Die fehlende Konsequenz von Price nutzte der Deutsche aber aus und kämpfte sich dann auf 5:6 ran. Der "Iceman" behielt jedoch die Nerven und checkte ich darauffolgenden Leg eine 170.

Das ebnete den Weg für den 10:6-Erfolg des Walisen, der im Viertelfinale nun auf Ricky Evans trifft. Dieser hat sich in einem Deciding Leg gegen Luke Woodhouse mit 10:9 durchgesetzt.

Grand Slam of Darts: Ein Deutscher fix im Viertelfinale

Aber es gibt noch eine gute Nachricht für alle deutschen Darts-Fans. Durch den Gruppensieg von Lukas Wenig in Gruppe H und dem zweiten Platz von Niko Springer in Gruppe G hinter Michael van Gerwen kommt es zu diesem sehr speziellen Duell.

Am Donnerstag um 20 Uhr findet das Spiel zwischen dem Mainzer Springer und Debütant Wenig statt (live bei Joyn). Ein Deutscher ist damit sicher in der Runde der letzten acht.

Schindler ist zum sechsten Mal beim Grand Slam dabei
