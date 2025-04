Luke Littler scheidet beim German Darts Grand Prix in München im Halbfinale aus. Danach gibt er via Social Media ein seltsames Statement ab. Boykottiert er die kommenden Turniere in Deutschland?

Für Luke Littler endete der German Darts Grand Prix in München im Halbfinale. Der Weltmeister unterlag dem Niederländer Gian van Veen mit 4:7 und musste seine Hoffnungen auf den Turniersieg begraben.

Wenige Minuten nach seinem Ausscheiden sorgte der 18-Jährige via Social Media allerdings für Aufsehen. In einer Instagram-Story setzte "The Nuke" einen bemerkenswerten Post ab, der einige Fragezeichen offenließ.

Littler schrieb darin, dass er eigentlich keine Lust auf das Turnier in München gehabt habe, er aber dennoch hätte spielen müssen. Und er kündigte zugleich an, dass er für längere Zeit nicht in Deutschland spielen werde.

"Das nächste (Turnier) in Deutschland wird für mich Dortmund sein. Und ich bin froh, das zu sagen", schrieb er. Woher der Frust und Ärger auf Deutschland kommt, ist schwer zu sagen. Womöglich fühlt er sich hier generell nicht wohl.