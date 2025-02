Dartsprofi Luke Humphries surft weiter auf einer Erfolgswelle. Wenige Tage nach seinem Masters-Triumph gewinnt er auch den ersten Abend der Premier League.

Der frischgebackene Masters-Champion Luke Humphries hat seinen Erfolgslauf fortgesetzt und den ersten Spieltag der Premier League Darts gewonnen.

Vier Tage nach seinem Sieg beim World Masters setzte sich der Weltranglistenerste in Belfast im Finale gegen Chris Dobey mit 6:1 durch und sammelte nicht nur die ersten fünf Punkte für die Tabelle ein, sondern kassierte auch ein Bonus-Preisgeld in Höhe von 10.000 Pfund. Dobey bekommt für seinen Finaleinzug drei Punkte gutgeschrieben.

Humphries hatte sich zuvor zum Auftakt souverän gegen Nathan Aspinall durchgesetzt und anschließend Michael van Gerwen im Decider bezwungen. Dobey gewann auf seinem Weg ins Finale zweimal mit 6:4 - erst gegen Gerwyn Price, danach gegen Rob Cross.

Im Viertelfinale kam es außerdem zur Neuauflage des WM-Finales zwischen Weltmeister Luke Littler und van Gerwen. Beide lieferten sich ein herausragendes Duell, im Decider setzte sich van Gerwen schließlich mit 6:5 durch.

Im Londoner Alexandra Palace hatte Littler das WM-Finale am 3. Januar mit 7:3 Sätzen gewonnen. Bei den Dutch Masters in Den Bosch schlug er van Gerwen im Viertelfinale zuletzt 6:3.

Vor dem Duell in Belfast hatte van Gerwen ein paar Sticheleien in Richtung des 18-Jährigen geschickt, weil dieser zu spät zu einem Medientermin gekommen war.

Littler wirkte davon unbeeindruckt und spielte einen überragenden Average von 113,91 Punkten und eine Doppelquote von 45 Prozent, verlor aber trotzdem. Es war bereits seine vierte Niederlage in diesem Jahr mit 105 oder mehr Punkten im Average. Van Gerwen kam auf einen Schnitt von knapp 106 Punkten pro Aufnahme und traf rund 32 Prozent seiner Würfe auf ein Doppel.

Die Premier League wird auch in diesem Jahr im seit 2022 geltenden Modus ausgetragen, wonach jeder Spieltag aus einem Mini-Turnier mit Viertelfinals, Halbfinals und Finale besteht. Der zweite Spieltag findet am nächsten Donnerstag in Glasgow statt. Auch in Deutschland macht die Premier League Station, am 3. April gastiert das Event in der Uber Arena in Berlin.