Beeindrucken konnte Springer im Anschluss auch in der zweiten Runde. Obwohl er gegen Patrick Geeraets bereits mit 1:5 in Rückstand lag, siegte der Deutsche am Ende noch mit 6:5. In der dritten Runde kam dann aber das Aus. Gegen Dylan Slevin aus Irland musste er sich denkbar knapp mit 5:6 geschlagen geben.

Clemens hatte zwar den besseren Average (100,94) als sein Gegner (98,83) und auch ein 120er-Highfinish. Am Ende aber traf Evans die entscheidenden Pfeile.

Da in der vierten Runde auch noch Ricardo Pietreczko denkbar knapp mit 9:10 am Letten Madars Razma scheiterte, steht Martin Schindler als einziger Deutscher in der Runde der letzten 32. "The Wall" bezwang in seinem Viertrunden-Duell Mario Vandenbogaerde aus Belgien mit 10:7.