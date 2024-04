Anzeige

Sensationeller Erfolg für Martin Schindler: Der deutsche Dartsprofi gewinnt das Turnier in Riesa.

Martin Schindler hat als erst dritter Dartsprofi aus Deutschland einen Titel auf der European Tour gewonnen. Der Strausberger bezwang am Sonntag bei den International Darts Open in Riesa im Finale Titelverteidiger Gerwyn Price mit 8:5. Mit seinem ersten Turniersieg auf der PDC-Tour löste Schindler den früheren WM-Halbfinalisten Gabriel Clemens als deutsche Nummer eins ab.

Angefeuert vom sächsischen Publikum kämpfte Schindler sich im Finale nach 0:2-Rückstand zurück und zog am "Iceman" vorbei. Unter anderem gelang ihm beim Stand von 6:4 ein Zehn-Darter. Nach dem verwandelten Matchdart brach der 27-Jährige in Tränen aus und sank auf die Knie. In der Weltrangliste stieß Schindler auf Rang 22 vor, unmittelbar dahinter liegt Clemens.

Auf dem Weg ins Endspiel hatte Schindler im Halbfinale den Engländer Chris Dobey 7:3 besiegt. Eine Runde zuvor überstand der 27-Jährige beim 6:5 gegen Danny Noppert (Niederlande) einen Matchdart. Für den Turniersieg erhielt Schindler 30.000 Pfund (rund 35.000 Euro) Preisgeld.

Clemens (Saarwellingen) war bereits im Achtelfinale an Dobey (0:6) gescheitert. Auch Ricardo Pietreczko schied in der Runde der letzten 16 aus, der Nürnberger unterlag Price mit 3:6.

Nach Max Hopp vor sechs Jahren in Saarbrücken und Pietreczko im Vorjahr in Hildesheim holte Schindler den dritten deutschen Sieg auf der European Tour. Bereits Anfang April war "The Wall" beim Turnier in München bis ins Halbfinale vorgestoßen.