Max Hopp hält seinen Comeback-Traum bei der Final Stage der European Q-School am Leben - unter anderem gegen einen deutschen Darts-Kollegen.

Dartsprofi Max Hopp hat am zweiten Tag der Q-School einen wichtigen Schritt zur Rückkehr in die Weltelite gemacht.

Der 28-Jährige kam am Freitag in Kalkar bis ins Viertelfinale und sammelte drei wichtige Punkte für die Rangliste, um sich die Tourcard zurückzuholen. Diese würde ihn für zwei Jahre zur Teilnahme an allen Profiturnieren berechtigen.

Schon in seinem Auftaktmatch sorgte Hopp für Furore. Gegen YouTube-Star Marcel "Scorpion" Althaus setzte sich Hopp mit 6:2 durch.

Nach weiteren Siegen über den Ungarn Nandor Major, den Niederländer Jeffrey Sparidaans (beide 6:3) und den Polen Miroslaw Grudziecki (6:5) war erst in der Runde der letzten Acht gegen den Belgier Stefan Henderyck (3:6) Schluss.

Hopp steht nach seinem Einzug ins Sechzehntelfinale am Vortag jetzt bei vier Punkten in der Order of Merit, zwei weitere Tage wird noch gespielt. Zwischen sechs und sieben Punkten werden wohl benötigt, um sich über die Rangliste eine der zwölf Tourcards zu erspielen. Die vier Tagessieger erhalten zudem automatisch eine.

Auch für Althaus ist der Traum von der Tourcard noch nicht ausgeträumt. Auch er kann sich mit einem Tagessieg in den kommenden beiden Tagen das begehrte Ticket direkt sichern.