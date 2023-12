Anzeige

Die UK Open sind mit einer Sensation geendet: No Name Andrew Gilding schlug in einem dramatischen Finale Dominator Michael van Gerwen völlig überraschend im Finale. Zuvor hatte Gilding auch den Erfolgslauf von Martin Schindler gestoppt.

Mega-Sensation im Darts: Andrew Gilding darf sich seit Sonntagabend Major-Sieger nennen. Der 52-Jährige, der nur eingefleischten Darts-Fans etwas sagen dürfte, schlug in einem dramatischen Finale Dominator Michael van Gerwen im Decider gegen dessen Anwurf mit 11:10.

Zuvor hatte Gilding, für den es das erste Major-Finale überhaupt war, den Erfolgslauf von Dartsprofi Martin Schindler im Viertelfinale mit 4:10 ist beendet.

Für den Deutschen Schindler war das Turnier dennoch ein absoluter Erfolg: Nie zuvor war er in ein Viertelfinale bei einem Major vorgedrungen, zudem wird er in der Weltrangliste voraussichtlich um einen Platz auf den 26. Rang klettern.