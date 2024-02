Darts: Phil Taylor scheitert bei letzter WM an Manfred Bilderl

Bilderl dagegen ist selbst Darts-Experten noch ein unbeschriebenes Blatt. Der 56-Jährige spielte nie auf der PDC-Tour, erhielt in diesem Jahr aber trotzdem eine Einladung für die WM für Spieler, die über 50 Jahre alt sind. Umso überraschender kommt der Sieg über "The Power" Taylor.

Seit 2021 spielt Taylor auf der im selben Jahr gegründeten Senioren-Tour, die im Februar bei der WM in der altehrwürdigen Circus Tavern in der englischen Ortschaft Purfleet ihren Höhepunkt findet.

Darts-Ikone Phil Taylor ist bei der letzten WM seiner Karriere bereits in Runde eins gescheitert - und das gegen einen Deutschen.

Im Achtelfinale bekommt es Bilderl am Samstag mit Chris Mason aus England zu tun. Das Turnier endet am Sonntag. Titelverteidiger ist der frühere Topspieler Robert Thornton aus Schottland, der auch die Erstausgabe gewann. Der Sieger erhält ein Preisgeld in Höhe von 80.000 Pfund (rund 93.500 Euro).