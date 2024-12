Pietreczkos Drei-Pfeile-Schnitt aber lag im Achtelfinale unterhalb von 80 Punkten, was auf dem höchsten Niveau keinerlei Chancen eröffnet. Die Besten spielen Averages jenseits von 100. Seine bis zu der krachenden Niederlage gegen Aspinall noch hervorragende Quote auf die so wichtigen Doppelfelder nannte "Pikachu" zudem selbst "unterirdisch". Womöglich sei er gar "der Schlechteste, der je in einem Achtelfinale gespielt hat".

Dass es nichts werden würde, hatte der 30-Jährige schon am Morgen geahnt. Als er im Hotel aus dem "harten Bett" aufstand, da "taten mir alle Knochen weh. Der ganze Tag war schon so, dass ich mich nicht gut gefühlt habe. Irgendwas war komisch." Am Ende lief dann auch am Board nichts zusammen, immer wieder suchte er die Aufmunterung seiner Freundin am Bühnenrand.