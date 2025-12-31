- Anzeige -
DARTS-WM 2026

Darts-WM: Bösewicht Luke Littler – sind die deutschen Fans schuld?

  • Veröffentlicht: 31.12.2025
  • 13:29 Uhr
  • ran.de
© Action Plus

Luke Littler legte sich bei der Darts-WM mit den Fans im Ally Pally an. In England wird diskutiert, ob die deutschen Fans Littlers Wandel zum Bösewicht begünstigt haben.

Das Narrativ verändert sich.

Luke Littler ist nicht mehr der alle überraschende Jungstar. Das Darts-Wunderkind. Er ist zwar auch diesmal auf einem guten Weg zum WM-Titel, doch der Liebling der Massen ist er nicht mehr.

Der Gegenwind hat es in sich, seit er sich zuletzt im Achtelfinale gegen Rob Cross (4:2) mit dem Publikum anlegte. Ein Verhalten, das eines Weltmeisters nicht würdig ist.

Die englische Zeitung "Guardian" findet, "Littlers Wandel zum Bösewicht" sei vollzogen. "Im fiebrigen, feindseligen Alexandra Palace treibt genau jenes Publikum, das Luke Littler als 16-jährigen Jungen noch gefeiert hatte, den inzwischen 18-jährigen Mann nun mit Spott und Häme zum Sieg."

Dabei sucht und findet das Blatt die Übeltäter in den deutschen Fans, die regelmäßig und zahlreich in den Ally Pally pilgern: "Viele von ihnen sind buchstäblich Touristen, zahlreiche aus Deutschland, wo Littler in der Vergangenheit bereits mehrfach Probleme mit dem Publikum hatte. Er mag sie nicht, und sie mögen ihn nicht."

Es bleibt spannend zu sehen, wie Littler im Viertelfinale empfangen wird. Am 1. Januar ist ab 20:15 Uhr (im Liveticker) Krzysztof Ratajski der Gegner.

