Darts ist längst vom Kneipensport zum internationalen Millionenspektakel geworden. PDC-Boss Barry Hearn will das Preisgeld auf 100 Millionen Pfund treiben und sieht den Sport als "Golf für den Arbeiter".

Darts hat eine beeindruckende Wandlung hinter sich: Was vor Jahren noch als Spaß für die Kneipe galt, entwickelt sich heute zu einem internationalen Sportereignis mit Millionenpublikum und satten Preisgeldern.

PDC-Chef Barry Hearn untermauert diesen Aufstieg mit einer klaren Vision für die Zukunft. "Wir stehen aktuell bei rund 25 Millionen Pfund Gesamt-Preisgeld. Das nächste Ziel ist klar: 100 Millionen Pfund", sagte Hearn vor dem diesjährigen WM-Finale.

Für den Briten ist Darts längst mehr als ein Unterhaltungsformat: "Ich denke, in zehn Jahren werden wir 100 Millionen Pfund erreichen. Ich glaube nicht, dass es eine Grenze gibt. Ich bin überzeugt, dass wir wirklich das Golf für den Arbeiter sind."

Mit diesen Worten beschreibt Hearn die Ambitionen, den Sport auf ein neues Niveau zu heben – sowohl finanziell als auch in der öffentlichen Wahrnehmung.