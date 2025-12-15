Darts-WM 2026
Darts-WM: Cameron Menzies rastet auf der Bühne aus und schlägt sich Hand blutig - Fans reagieren deutlich
- Aktualisiert: 15.12.2025
- 17:56 Uhr
- ran.de
Cameron Menzies unterliegt bei der Darts-WM in der ersten Runde dem Debütanten Charlie Manby. Danach lässt der Schotte den Tisch leiden.
Zum zweiten Mal nacheinander endet eine Darts-WM für Charlie Menzies bereits in der ersten Runde. In der Nachmittagssession vom Montag musste sich der Schotte dem erst 20-jährigen Charlie Manby mit 2:3 geschlagen geben.
Dass er mit Buhrufen von der Bühne verabschiedet wurde, lag jedoch nicht an der sportlichen Leistung von "Cammy", der als emotionaler Spieler bekannt ist. Sondern vielmehr an seiner Reaktion auf die Pleite im Ally Pally.
Nachdem sich das englische Talent bei seinem WM-Debüt sechs verworfene Match-Darts geleistet hatte und sich schließlich über das Madhouse zum Sieg rettete, ließ Menzies seinen Frust noch auf der Bühne raus.
Schließlich leistete er sich kurz zuvor selbst einen Rechen-Fehler. Ein dritter Wurf zählte nicht, weil er mit dem Fuß schon auf dem Oche stand. Drei Schläge verpasste er dem Tisch, auf dem während der Matches Getränke und das Darts-Set lagern.
Menzies rastet nach Niederlage aus - Buhrufe der Fans
Manby kam von seinem kurzen Jubellauf rechtzeitig zurück, um Augenzeuge des Frustabbaus seines Gegners zu werden. Falls er von der Reaktion geschockt war, ließ er es sich nicht anmerken, sondern wartete, bis Menzies auf ihn zuging und beglückwünschte.
Externer Inhalt
Externer Inhalt
Dann verließ der unterlegene Favorit die Bühne, während die Fans deutlich machten, was sie von seinem Gefühlsausbruch hielten. Es war damit sein letzter Abgang dieser Saison, die für den 26. der Order of Merit früher endete als gedacht.
Bilder zeigten später, wie Menzies mit einem tiefen Cut an der rechten Hand, seiner Wurfhand, die Bühne verließ. Durch das WM-Aus wird er seine Hand zumindest vorerst nicht mehr brauchen.
Für Manby geht es dagegen in der zweiten Runde gegen Matt Campbell aus Kanada oder den US-Amerikaner Adam Sevada.