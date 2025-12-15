Cameron Menzies unterliegt bei der Darts-WM in der ersten Runde dem Debütanten Charlie Manby. Danach lässt der Schotte den Tisch leiden.

Zum zweiten Mal nacheinander endet eine Darts-WM für Charlie Menzies bereits in der ersten Runde. In der Nachmittagssession vom Montag musste sich der Schotte dem erst 20-jährigen Charlie Manby mit 2:3 geschlagen geben.

Dass er mit Buhrufen von der Bühne verabschiedet wurde, lag jedoch nicht an der sportlichen Leistung von "Cammy", der als emotionaler Spieler bekannt ist. Sondern vielmehr an seiner Reaktion auf die Pleite im Ally Pally.

Nachdem sich das englische Talent bei seinem WM-Debüt sechs verworfene Match-Darts geleistet hatte und sich schließlich über das Madhouse zum Sieg rettete, ließ Menzies seinen Frust noch auf der Bühne raus.

Schließlich leistete er sich kurz zuvor selbst einen Rechen-Fehler. Ein dritter Wurf zählte nicht, weil er mit dem Fuß schon auf dem Oche stand. Drei Schläge verpasste er dem Tisch, auf dem während der Matches Getränke und das Darts-Set lagern.