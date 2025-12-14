Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn
Darts-WM: Lukas Wenig scheitert in Runde 1
- Aktualisiert: 14.12.2025
- 21:54 Uhr
- Maximilian Kayser
Der erste Deutsche muss den Alexandra Palace verlassen. Lukas Wenig unterliegt bei seinem Debüt bei der Darts-WM in der ersten Runde leicht überraschend seinem niederländischen Gegner Wesley Plaisier.
Von Maximilian Kayser
Mit dem Überraschungssieg von Arno Merk und dem überzeugenden Auftakt von Gabriel Clemens war die Darts-WM in London bisher aus deutscher Sicht überaus erfolgreich.
Doch am Sonntagabend strich Debütant Lukas Wenig gegen den Niederländer Wesley Plaisier die Segel.
Mit 1:3 in Sätzen verlor der leichte Favorit Wenig das Spiel, in dem er nur zwischenzeitlich die Oberhand gewinnen konnte. Für Plaisier, den 92. der Weltrangliste, ist es nach letztem Jahr der zweite Einzug in Runde zwei. Wenig ist aktuell die Nummer 64 der Welt, beim Grand Slam of Darts kurz vor der WM schaffte er es aber überraschend bis ins Viertelfinale.
Lukas Wenig: Nur kurzes Comeback nach schwachem Start
Der Start in das Erstrundenmatch verlief bereits denkbar schlecht: "Luu" Wenig verlor die ersten drei Legs und damit Satz eins. Mit seiner ersten 180 kam er schwungvoll zurück, aus einer 2:0-Legführung wurde jedoch ein 2:2. Im Decider schaffte der Deutsche dann den Satzausgleich in einem fehlerhaften Spiel.
In Satz drei sah zunächst alles gut aus: Wenig spielte besser und sicherte sich ein Break zum 2:1 in den Legs. Dann aber kam der Knackpunkt im Spiel: Der "Ally Pally"-Debütant kassierte ein Rebreak, verlor den Satz und konnte sich nur noch ein weiteres Leg im gesamten Match sichern.
Wesley Plaisier verwandelte seinen zweiten Matchdart auf die Doppel-9. Auch in den Statistiken war es ein verdienter Sieg: Der Niederländer spielte einen Average von 92,65, Wenig lag bei 88,62. Bei den Doppeln traf Plaisier starke 55%, der Deutsche 42,9%.
Lukas Wenig zittert um seine PDC-Tourcard
Nun könnte Lukas Wenig sogar seine Tourcard verlieren: Nur die ersten 64 Spieler in der PDC Order of Merit bekommen diese für das nächste Jahr. Im Live-Ranking verbessert sich Wenig dank seiner WM-Teilnahme auf Platz 62 - doch zahlreiche Spieler können ihn im Verlauf des Turniers noch überholen.
Sein Gegner Plaisier wird nun gegen Gerwyn Price oder Adam Gawlas antreten. Für die Deutschen Dartspieler geht es bereits am Montag weiter: Rückkehrer Max Hopp tritt gegen Martin Lukeman in der Abendsession an.