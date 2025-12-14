Darts-WM: Lukas Wenig scheitert in Runde 1

Der erste Deutsche muss den Alexandra Palace verlassen. Lukas Wenig unterliegt bei seinem Debüt bei der Darts-WM in der ersten Runde leicht überraschend seinem niederländischen Gegner Wesley Plaisier. Von Maximilian Kayser Mit dem Überraschungssieg von Arno Merk und dem überzeugenden Auftakt von Gabriel Clemens war die Darts-WM in London bisher aus deutscher Sicht überaus erfolgreich. Doch am Sonntagabend strich Debütant Lukas Wenig gegen den Niederländer Wesley Plaisier die Segel. Darts-WM 2026: Gabriel Clemens ohne Mühe in Runde zwei - "Opa" Paul Lim gelingt Historisches

Darts-WM 2026: Arno Merk landet ersten Coup - mit diesem Walk-On-Song läuft der Deutsche auf Mit 1:3 in Sätzen verlor der leichte Favorit Wenig das Spiel, in dem er nur zwischenzeitlich die Oberhand gewinnen konnte. Für Plaisier, den 92. der Weltrangliste, ist es nach letztem Jahr der zweite Einzug in Runde zwei. Wenig ist aktuell die Nummer 64 der Welt, beim Grand Slam of Darts kurz vor der WM schaffte er es aber überraschend bis ins Viertelfinale.

Lukas Wenig: Nur kurzes Comeback nach schwachem Start Der Start in das Erstrundenmatch verlief bereits denkbar schlecht: "Luu" Wenig verlor die ersten drei Legs und damit Satz eins. Mit seiner ersten 180 kam er schwungvoll zurück, aus einer 2:0-Legführung wurde jedoch ein 2:2. Im Decider schaffte der Deutsche dann den Satzausgleich in einem fehlerhaften Spiel. In Satz drei sah zunächst alles gut aus: Wenig spielte besser und sicherte sich ein Break zum 2:1 in den Legs. Dann aber kam der Knackpunkt im Spiel: Der "Ally Pally"-Debütant kassierte ein Rebreak, verlor den Satz und konnte sich nur noch ein weiteres Leg im gesamten Match sichern. Darts-WM: Deutschland reif für einen Coup? Die Titel-Chancen von Schindler, Pietreczko, Merk und Co. Wesley Plaisier verwandelte seinen zweiten Matchdart auf die Doppel-9. Auch in den Statistiken war es ein verdienter Sieg: Der Niederländer spielte einen Average von 92,65, Wenig lag bei 88,62. Bei den Doppeln traf Plaisier starke 55%, der Deutsche 42,9%.

