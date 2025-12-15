- Anzeige -
Darts-WM 2026: Peter Wright dominiert zum Auftakt gegen van Leuven – und trifft jetzt auf deutschen Profi

  • Veröffentlicht: 15.12.2025
  • 18:00 Uhr
  • ran.de

Im Alexandra Palace läuft die Darts-WM 2026 weiter auf Hochtouren. Auch am heutigen Turniertag wartete auf die Fans im legendären Ally Pally ein vollgepacktes Programm mit zahlreichen Erstrundenpartien.

Mit großen Namen wie Peter Wright und Mensur Suljovic wurde den Fans im Ally Pally einiges geboten. Zudem leistete sich Cameron Menzies einen großen Ausraster.

Am Abend richtet sich der Blick aus deutscher Sicht besonders auf Max Hopp. Der Deutsche greift heute um 20:15 Uhr ins Turnier ein und trifft auf den Engländer Martin Lukeman.

Für Hopp geht es darum, mit einem erfolgreichen WM-Start Selbstvertrauen zu sammeln und ein Ausrufezeichen im Ally Pally zu setzen.

Brendan Dolan lässt Dudeney keine Chance

Brendan Dolan eröffnete den fünften Tag der Darts-WM 2026 im Alexandra Palace und zeigte dabei viel von seiner großen Erfahrung auf der WM-Bühne. Der Nordire erwischte einen starken Start, glänzte früh mit hohen Checkouts und brachte die Londoner Crowd schnell auf seine Seite.

Tavis Dudeney kämpfte sich zwar mit starkem Scoring immer wieder heran und warf im Verlauf der Partie gleich mehrere 180er, ließ jedoch zu viele Chancen auf die Doppel liegen. Am Ende setzte sich Dolan verdient mit 3:1 durch und zog souverän in die nächste Runde ein.

Cameron Menzies schlägt nach Erstrundenaus auf Ablagetisch ein

Cameron Menzies startete mit viel Tempo in sein Erstrundenmatch und setzte Charlie Manby früh unter Druck. Trotz zahlreicher 180er offenbarte der Schotte Menzies jedoch große Probleme auf die Doppel, was dem jungen Engländer immer wieder neue Möglichkeiten eröffnete.

Manby blieb ruhig, nutzte seine Chancen konsequent und sorgte mit einem Shanghai-Finish für einen der lautesten Momente im Ally Pally. Nach einer spannenden Partie setzte er sich mit 3:2 durch, während Menzies nach dem Match für einen unschönen Ausraster sorgte und sich die Hand blutig schlug.

Mensur Suljovic souverän in der nächsten Runde

Für Mensur Suljovic ging es bei der Darts-WM vor allem darum, das frühe Ausscheiden im Vorjahr vergessen zu machen. Der 53-jährige Österreicher zeigte von Beginn an eine konzentrierte Leistung und übernahm früh die Kontrolle über das Match.

Gegen den Kanadier David Cameron ließ Suljovic nur wenig zu und setzte sich am Ende mit 3:1 durch. Besonders im vierten und entscheidenden Satz drehte der Routinier noch einmal auf und ließ seinem Gegner keine Chance mehr, ins Spiel zurückzufinden.

"Snakebite" überzeugt: Peter Wright lässt bei WM-Auftakt nichts anbrennen

Peter "Snakebite" Wright ist mit einem überzeugenden Auftritt in die Darts-WM 2026 gestartet. Die schottische Dartslegende und Weltmeister von 2020 und 2022 präsentierte sich im auffälligen "Grinch"-Look von Beginn an hochkonzentriert gegen die Niederländerin Noa-Lynn van Leuven.

Wright gewann die ersten beiden Sätze souverän und überzeugte vor allem mit einer starken Quote auf die Doppel. Auch im weiteren Verlauf ließ er nichts anbrennen und kontrollierte das Match vollständig. Für van Leuven endete ihr Turnier bereits in der ersten Runde. Wright trifft in Runde 2 auf Arno Merk aus Deutschland.

