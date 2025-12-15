Jedes Jahr sorgt ein spezieller Gast für Aufsehen im berühmten Alexandra Palace in London. Die sogenannte "Ally-Pally-Wespe" ist ein oft gesehener Gast auf der größten Bühne des Darts-Sports und sie bedient auch einen Mythos, der sich biologisch nicht halten lässt. Ross Smith will in der ersten Runde, der mit so viel Vorfreude erwarteten Darts-WM, konzentriert seine drei Darts in das kleine Triple-20-Feld ungefähr zwei Meter vor ihm werfen. Eine gewisse Zeit lang funktioniert das auch, doch dann wird er auf einen uneingeladenen Gast aufmerksam gemacht: die "Ally-Pally-Wespe". Darts-WM 2026 seit dem 11.12. LIVE im Stream auf Joyn! Auch Luke Littler entkommt der berühmten Wespe nicht und wird in seinem Interview nach seinem Erstrundensieg von dem berühmten Insekt gestört. Panisch versucht er ihr auszuweichen, bevor er zurück zur Beantwortung der Fragen kommt.

Darts-WM: Ally-Pally-Wespe wird zum jährlichen Phänomen Eine erste Begegnung mit der Wespe gab es 2012 beim Match von Adrian Lewis gegen Nigel Heydon. Dort wurde der spätere Weltmeister Lewis sogar gestochen, glücklicherweise nicht in seine Wurfhand. Geschichten wie diese machten die "Ally-Pally-Wespe" zu einem Phänomen, welches bis heute anhält. Für die Darts-Fangemeinde ist das Insekt deshalb längst nicht mehr aus dem Ally Pally wegzudenken.

