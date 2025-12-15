WM 2026 AB 11. DEZEMBER LIVE AUF JOYN
Darts-WM: Fragezeichen rund um den Auftritt von Dimitri Van den Bergh - "Hatte keinen Glauben an mich"
- Veröffentlicht: 15.12.2025
Der zweimalige Major-Sieger Dimitri Van den Bergh befindet sich in viel mehr als nur einer Ergebniskrise. Der Belgier wirkte in der ersten Runde der Darts-WM chancenlos und hatte auch selbst eine klare Meinung zur eigenen Leistung.
Es war ein bitterer Abend für den belgischen Darts-Star Dimitri Van den Bergh. Das 0:3 gegen den WM-Debütanten Darren Beveridge hinterließ viele Fragen.
Bereits der erste Satz zeigte, dass der zweimalige Major-Sieger vor allem mit sich selbst zu kämpfen hatte. In diesem landeten alle neun Doppelversuche nicht im richtigen Feld.
Insgesamt führte erst sein 13. Versuch zum ersten und einzigen Leg-Gewinn für van den Bergh im gesamten Match. Nach Ende des Spiels sah man im Gesicht von "The Dreammaker" vor allem Ungläubigkeit und Scham.
Darts-WM: Van den Bergh meldet sich über Instagram zu Wort
Von einer Ergebniskrise ist beim Belgier schon lange nicht mehr die Rede. Seit Monaten kämpft der 31-Jährige mit der eigenen Leistung, sogar eine kurze Pause gönnte sich der Darts-Star aus Antwerpen dieses Jahr.
Doch ein Average von 80,64 Punkten und nur ein gewonnenes Leg auf der größten Bühne des Dartssports in Runde eins ist zu wenig für einen ehemaligen Top-5-Spieler.
"Für diesen Abend gibt es keine Worte. Außer, dass ich sagen kann: Es war sehr schlecht", so van den Bergh auf Instagram: "Ich weiß, dass ich hart gearbeitet habe, aber ich hatte kein Selbstvertrauen, keinen Glauben an mich auf der Bühne."