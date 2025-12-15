Der zweimalige Major-Sieger Dimitri Van den Bergh befindet sich in viel mehr als nur einer Ergebniskrise. Der Belgier wirkte in der ersten Runde der Darts-WM chancenlos und hatte auch selbst eine klare Meinung zur eigenen Leistung.

Es war ein bitterer Abend für den belgischen Darts-Star Dimitri Van den Bergh. Das 0:3 gegen den WM-Debütanten Darren Beveridge hinterließ viele Fragen.

Bereits der erste Satz zeigte, dass der zweimalige Major-Sieger vor allem mit sich selbst zu kämpfen hatte. In diesem landeten alle neun Doppelversuche nicht im richtigen Feld.

Insgesamt führte erst sein 13. Versuch zum ersten und einzigen Leg-Gewinn für van den Bergh im gesamten Match. Nach Ende des Spiels sah man im Gesicht von "The Dreammaker" vor allem Ungläubigkeit und Scham.