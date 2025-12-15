Nach fünf Jahren Abwesenheit hat sich Max Hopp eindrucksvoll im Ally Pally zurückgemeldet. Gegen den Engländer Martin Lukeman gelingt ihm ein souveräner Auftaktsieg.

Max Hopp hat nach fünfjähriger Pause ein erfolgreiches Comeback bei der Darts-WM gefeiert.

Der frühere Junioren-Weltmeister, der zuletzt 2021 im Londoner Alexandra Palace dabei gewesen war, gewann sein Auftaktmatch gegen den Engländer Martin Lukeman mit 3:1 und bekommt es in der nächsten Runde mit dessen Landsmann Luke Woodhouse zu tun.

Hopp hatte 2022 seinen Profistatus verloren und musste zwei schwierige Jahre in der "Zweitklassigkeit" durchstehen. Erst im Januar gelang der Schritt zurück auf die Tour, nun ist er zum neunten Mal bei der WM dabei.

Nervosität war dem mittlerweile 29-Jährigen nicht anzumerken. Den ersten Satz sicherte er sich mit zwei Breaks, im zweiten Satz lag er mit 0:2 zurück, gewann aber dann drei Legs nacheinander. Letztlich nutzte Hopp seinen zweiten Matchdart zum Sieg.