Die Darts-Weltmeisterschaft 2026 steht an. ran hat alle Informationen zum Highlight des Jahres zusammengefasst. Die Darts-WM 2026 rückt immer näher. Ab dem 11. Dezember fliegen im berühmten Alexandra Palace erneut die Pfeile. Darts-WM 2026 ab dem 11.12.: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn! Rund drei Wochen kämpfen insgesamt 128 Spieler um den größten Titel im Darts-Sport. Als großer Favorit geht natürlich erneut Superstar Luke Littler in das Turnier. Der 18-Jährige strebt eine Titelverteidigung an, muss dafür aber wohl sein absolutes "A-Game" abrufen.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

Mit Luke Humphries, Michael van Gerwen, Stephen Bunting und Co. gibt es gleich mehrere Anwärter auf den Titel. Mit von der Partie sind auch acht Deutsche - Rekord! Die wohl besten Aussichten auf einen tiefen Run hat dabei Martin Schindler. "The Wall" ist an Position 13 gesetzt und will nun endlich auch bei der WM auftrumpfen. ran hat alle Infos rund um die WM 2026 zusammengefasst.

- Anzeige -

Wann startet die Darts-WM 2026 und wie sieht der Spielplan aus? Die PDC World Darts Championship startete am 11. Dezember 2025 in London. Über die Weihnachtsfeiertage und am 31. Dezember wird dann auch im Alexandra Palace pausiert. Das Turnier endet mit dem Finale am 3. Januar, bei dem der neue Weltmeister gekürt wird. Startdatum: Donnerstag, 11. Dezember 2025 Weihnachtspause: 24., 25. & 26. Dezember 2025 (keine Spiele) Silvesterpause: 31. Dezember 2025 (keine Spiele) Finale: Samstag, 3. Januar 2026, 21 Uhr Den kompletten Spielplan der Darts-WM 2026 gibt's auch auf ran.de.

Externer Inhalt Dieser Inhalt stammt von externen Anbietern wie Facebook, Instagram oder Youtube. Aktiviere bitte Personalisierte Anzeigen und Inhalte sowie Anbieter außerhalb des CMP Standards, um diese Inhalte anzuzeigen. Privatsphäre-Einstellungen

2023 2024 2025 2026 1. Runde 2. Runde 3. Runde Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale PDC Weltmeisterschaft 22:15 Stephen Bunting S. Bunting 3:2 3 3 3 0 1 4 2 1 1 3 3 2 Beendet S. Bialecki Sebastian Bialecki 23:30 James Hurrell J. Hurrell 3:1 3 3 1 3 3 1 2 3 1 2 Beendet S. Buntz Stowe Buntz 13:45 Brendan Dolan B. Dolan -:- 0 0 T. Dudeney Tavis Dudeney 14:30 Cameron Menzies C. Menzies -:- 0 0 C. Manby Charlie Manby 15:30 Mensur Suljović M. Suljović -:- 0 0 D. Cameron David Cameron 16:30 Peter Wright P. Wright -:- 0 0 N. van Leuven Noa-Lynn van Leuven 20:15 Martin Lukeman M. Lukeman -:- 0 0 M. Hopp Max Hopp 21:00 Dirk van Duijvenbode D. v. Duijvenb. -:- 0 0 A. Baetens Andy Baetens 22:00 Jonny Clayton J. Clayton -:- 0 0 A. Lipscombe Adam Lipscombe 23:00 Connor Scutt C. Scutt -:- 0 0 S. Whitlock Simon Whitlock

Darts-WM 2026 live: Wer überträgt das Turnier im Free-TV? Das Turnier wird im deutschen Free-TV von Sport1 übertragen.

- Anzeige -

Darts-WM 2026 live: Wer überträgt das Turnier im Livestream? Das Turnier wird im Livestream von Joyn übertragen. Dafür ist KEIN kostenpflichtiges Abo nötig. Zudem können die Spiele auch bei DAZN geschaut werden. Dies ist jedoch erst nach Abschluss eines Abos möglich.

- Anzeige -

PDC World Darts Championship: Wer zeigt das Turnier im Pay-TV? DAZN zeigt sämtliche Partien der Darts-WM im Pay-TV. Dafür müsst ihr zuvor aber ein kostenpflichtiges Abonnement abschließen.

- Anzeige -

Darts-WM 2026 live: Wann spielen die deutschen Teilnehmer? 1. Runde: Donnerstag, 11. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Kim Huybrechts vs. Arno Merk - 1:3

1. Runde: Samstag, 13. Dezember, ca. 23:00 Uhr: Gabriel Clemens vs. Alex Spellman - 3:0

1. Runde: Sonntag, 14. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Lukas Wenig vs. Wesley Plaisier - 1:3

1. Runde: Montag, 15. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Martin Lukeman vs. Max Hopp

Ricardo Pietreczko vs. Jose de Sousa 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 20:00 Uhr:vs. Jose de Sousa

Niko Springer vs. Joe Comito 1. Runde: Dienstag, 16. Dezember, ca. 23:00 Uhr:vs. Joe Comito

Martin Schindler vs. Stephen Burton 1. Runde: Mittwoch, 17. Dezember, ca. 23:00 Uhr:vs. Stephen Burton

1. Runde: Donnerstag, 18. Dezember, ca. 20:00 Uhr: Jermaine Wattimena vs. Dominik Grüllich Auch interessant: Darts-WM 2026: Gabriel Clemens brutal ehrlich

- Anzeige -