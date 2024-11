Darts-WM: Luke Littler profitiert von Sonderregel

Luke Littler geht als Mitfavorit in die kommende Darts-WM. Der Top-Star profitiert dank einer Sonderregel bereits im Vorfeld.

Bei der anstehenden Darts-WM (live im Stream auf Joyn) greifen die Stars der Szene wieder nach dem Titel und der Nachfolge von Luke Humphries. Nebenbei können die Spieler Sonderprämien für Neun-Darter und 180er kassieren. Für Wunderkind Luke Littler gilt dafür sogar eine Sonderregel.

Wie die PDC bekanntgab, spendet Hauptsponsor "Paddy Power" pro geworfene 180 je 1.000 Pfund an "Prostate Cancer UK". Die Organisation setzt sich rund um das Thema Prostatakrebs ein.

Für einen Neun-Darter, also ein perfektes Spiel, zahlt der Sponsor zudem satte 180.000 Pfund aus. Die gesamte Summe wird gedrittelt ausgezahlt. Je 60.000 Pfund gehen an "Prostate Cancer UK", an den Spieler und an einen zufälligen Fan, der sich zu dem Zeitpunkt im Alexandra Palace befindet.

Problem für Littler: Da Turniersponsor "Paddy Power" ein Wettanbieter ist, sind nur Spieler, die bereits 18 Jahre alt sind, für eine Auszahlung des Preisgelds berechtigt. Mit 17 Jahren wäre der Engländer zu jung, er wird erst im Januar volljährig.