Luke Littler nimmt auch die Viertelfinal-Hürde bei der Darts-WM problemlos. Gegen Krzysztof Ratajski gibt er keinen Satz ab - trotz des Fan-Zwists im Vorfeld.

Dartsstar Luke Littler hat seine erfolgreiche Titelverteidigung bei der Weltmeisterschaft in London weiter fest im Blick. Im Viertelfinale bezwang der 18 Jahre alte Engländer den Polen Krzysztof Ratajski ohne Probleme mit 5:0 und steht damit auch bei seiner dritten WM-Teilnahme unter den besten vier. Obendrein durfte sich Littler nach seinen zuletzt bissigen Worten über eine Versöhnung mit dem Publikum im Alexandra Palace freuen.

Im Halbfinale trifft der Weltranglistenerste nun auf Landsmann Ryan Searle. "Heavy Metal" hatte am Nachmittag den Waliser Jonny Clayton mit 5:2 bezwungen. Auch der zweimalige Weltmeister Gary Anderson steht nach einem souveränen 5:2 über Turnierdebütant Justin Hood im Halbfinale.

Nach missgünstigen Rufen der Darts-Fans bei Littlers Achtelfinal-Partie hatte der Überflieger mit einer aufmüpfigen Reaktion für Wirbel gesorgt. "Ihr zahlt für Tickets - ihr zahlt also mein Preisgeld. Danke für mein Geld. Danke, dass ihr gebuht habt", hatte Littler gesagt - und sich später entschuldigt. Am Neujahrstag schlugen vereinzelte Pfiffe der Fans schnell in huldigende Gesänge über.