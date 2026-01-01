Gary Anderson stoppt Publikumsliebling Justin Hood mit einer starken Leistung. Zuvor gibt Ryan Searle gegen Jonny Clayton zwei Sätze ab, "Heavy Metal" siegt aber dennoch souverän.

Ex-Weltmeister Gary Anderson hat dem sensationellen Siegeszug von Turnierdebütant Justin Hood ein jähes Ende gesetzt und steht erstmals seit 2022 wieder im Halbfinale der Darts-WM.

Der 55-jährige Schotte bezwang den englischen Publikumsliebling am Neujahrstag mit 5:2, vor allem am Ende spielte der Champion von 2015 und 2016 seine gesamte Klasse aus.

In der Runde der letzten vier trifft er nun entweder auf den 2024-Weltmeister Luke Humphries oder den europäischen Champion Gian van Veen (Niederlande), die die späte Abendsession bestreiten (22 Uhr im Livestream auf Joyn).