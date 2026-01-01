- Anzeige -
Darts-WM im Ally Pally

Darts-WM 2026: Gary Anderson und Ryan Searle ziehen in das Halbfinale ein

Article Image Media
© IMAGO/SID/Shane Healey

Gary Anderson stoppt Publikumsliebling Justin Hood mit einer starken Leistung. Zuvor gibt Ryan Searle gegen Jonny Clayton zwei Sätze ab, "Heavy Metal" siegt aber dennoch souverän.

Ex-Weltmeister Gary Anderson hat dem sensationellen Siegeszug von Turnierdebütant Justin Hood ein jähes Ende gesetzt und steht erstmals seit 2022 wieder im Halbfinale der Darts-WM.

Der 55-jährige Schotte bezwang den englischen Publikumsliebling am Neujahrstag mit 5:2, vor allem am Ende spielte der Champion von 2015 und 2016 seine gesamte Klasse aus.

In der Runde der letzten vier trifft er nun entweder auf den 2024-Weltmeister Luke Humphries oder den europäischen Champion Gian van Veen (Niederlande), die die späte Abendsession bestreiten (22 Uhr im Livestream auf Joyn).

Anderson überzeugt mit starker Checkout-Quote

Die Zuschauer im Londoner Alexandra Palace sahen vor allem zu Beginn eine spannende und ausgeglichene Partie, ehe Anderson beim Stand von 2:2 aufdrehte.

Vor allem im sechsten Satz überzeugte der Schotte mit einer Checkout-Quote von 100 Prozent.

Für Hood, der überhaupt erst seit Januar auf der Profitour spielt, endete sein überragender Erfolgslauf bei seinem Turnierdebüt somit im Viertelfinale - das Publikum im Ally Pally honorierte die Leistungen seines Lieblings trotzdem enthusiastisch.

Searle siegt souverän, aber gibt zwei Sätze ab

Zuvor sicherte sich bereits Ryan Searle einen Platz im Halbfinale. Ähnliche Perfektion wie in den Runden zuvor erreichte der Engländer am Donnerstag allerdings nicht - beim 5:2-Sieg gegen den Walisischen Mitfavoriten Jonny Clayton gab der 38-Jährige erstmals im Turnierverlauf Sätze ab.

Zuvor hatte er sich als einziger Spieler im Turnierverlauf noch völlig schadlos gehalten.

Im Halbfinale wartet nun möglicherweise der amtierende Weltmeister Luke Littler. Das "Wunderkind des Darts" ist am Abend (20 Uhr im Livestream auf Joyn) gegen den Polen Krzysztof Ratajski gefordert.

