Darts

Darts-WM 2026: Getränkepreise im Ally Pally - so viel müssen Fans für Bier und Shots zahlen

  • Aktualisiert: 01.01.2026
  • 18:17 Uhr
  • ran.de
1st January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Eighteen; Ryan Searle signs autographs for the fans before his quarter final match against Jonny Clayton PUBLICATIONxNOTxINxUK GodfreyxPitt
1st January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Eighteen; Ryan Searle signs autographs for the fans before his quarter final match against Jonny Clayton PUBLICATIONxNOTxINxUK GodfreyxPitt© Action Plus

In London findet aktuell die Darts-WM 2026 statt. Wie viel Geld müssen die Fans im Ally Pally für Getränke bezahlen?

Im Londoner Alexandra Palace findet mit der Darts-WM aktuell das größte Darts-Highlight des Jahres statt. Tagtäglich strömen die Fans in den Ally Pally – doch wie viel Geld müssen sie für ihr Vergnügen dort eigentlich berappen?

Bei den Getränken gehen die Preise durchaus weit auseinander. Ein Pint Bier, also knapp 0,5 Liter, sind für 7,85 Pfund (rund 8,90 Euro) erhältlich. Die kleine Version gibt es bereits für 3,95 Pfund (4,50 Euro).

3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!

Verfolge alle Sessions der Darts-WM 2026 im Livestream auf Joyn.

Acht Pfund für ein Glas Wein

Ein Pitcher Amstel oder Cider kostet 31,40 Pfund (35,74 Euro). Für ein Glas Wein muss man acht Pfund, also rund 9,10 Euro hinblättern.

Einen Jägermeister Shot gab es im vergangenen Jahr für 7 Pfund (8,10 Euro). Auch dieses Jahr dürfte dieser ähnlich teuer sein.

PDC Weltmeisterschaft
01.01.2026
13:49
Ryan Searle
R. Searle
England
5:2
5
3
3
3
1
3
1
3
2
1
0
1
3
2
3
0
Beendet
Wales
J. Clayton
Jonny Clayton
01.01.2026
15:12
Gary Anderson
G. Anderson
Schottland
5:2
5
3
1
3
2
3
3
3
2
0
3
0
3
0
1
0
Beendet
England
J.Hood
Justin Hood
01.01.2026
20:15
Luke Littler
L. Littler
England
-:-
0
0
Polen
K. Ratajski
Krzysztof Ratajski
01.01.2026
21:45
Luke Humphries
L. Humphries
England
-:-
0
0
Niederlande
G. van Veen
Gian van Veen
