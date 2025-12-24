Darts-WM: Merks "Romanze" im Ally Pally - Wie ein "wunderschöner" Film

Arno Merk erlebt sein Weihnachten im Ally Pally bereits vor dem Heiligabend. Nach den Feiertagen wartet der Wunschgegner. Arno Merk zögerte keine Sekunde. "Auf jeden Fall MvG", sagte der deutsche Dartsspieler über seinen Wunschgegner für die dritte Runde der Weltmeisterschaft in London - und tatsächlich: Der dreimalige Weltmeister Michael van Gerwen machte wenige Stunden nach Merks Coup gegen Peter Wright das Duell mit dem Debütanten perfekt. Für Merk das perfekte Weihnachtsgeschenk. Seine Reise im Alexandra Palace fühle sich an wie ein "wunderschöner" Film. "Es ist eine Romanze hier gerade", sagte Merk bei DAZN und kündigte für den Vorabend von Heiligabend die nächste wilde Party an. "Wir wollen jetzt einfach die Sau rauslassen, diesen geilen Erfolg feiern. Ich habe heute wieder neun richtig geile Menschen dabei, die mich supportet haben, davor auf meinem Weg, jetzt vor Ort. Es ist einfach wunderschön, die dabei zu haben. Das werden wir jetzt gleich so richtig genießen."

Arno Merk hat 35.000 Pfund sicher Als vierter deutscher Spieler nach Martin Schindler, Ricardo Pietreczko und Gabriel Clemens hatte Merk am Dienstag seine Teilnahme für die heiße Turnierphase nach den Feiertagen und damit mindestens 35.000 Pfund Preisgeld gesichert. Die Hoffnung auf eine Fortsetzung des Erfolgslaufs ist groß - auch wenn die nächste Herausforderung für den Turnierneuling aus dem niedersächsischen Peine größer kaum sein könnte. Darts-WM 2026: Vier Deutsche in Runde 3 - das sind ihre Gegner Vor einigen Monaten war er noch Teilnehmer eines Reality-TV-Formats, nun sorgte Merk nach seinem Erstrunden-Sieg gegen den Belgier Kim Huybrechts (3:1) durch das glatte 3:0 gegen "Snakebite" Wright, Weltmeister von 2020 und 2022, für das nächste sportliche Ausrufezeichen. "Jetzt muss MvG mit mir klarkommen", sagte der 33-Jährige und stellte bei "Sport1" fest: "Ich steigere mich ein bisschen. Peter Wright hat ja zwei Weltmeistertitel geholt, MvG drei."

