Darts-WM: Schindler nimmt Auftakthürde locker - Ex-Champion van Barneveld scheitert

Martin Schindler hat bei der Darts-WM 2026 die 2. Runde erreicht. Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld scheitert hingegen bereits in der 1. Runde.

Hoffnungsträger Martin Schindler hat seine Auftakthürde bei der Darts-WM 2026 in London souverän gemeistert. Der 29-Jährige aus Strausberg besiegte den Engländer Stephen Burton am Mittwochabend im Alexandra Palace mit 3:1 und zog als fünfter Deutscher in die 2. Runde ein. Dort bekommt es die deutsche Nummer eins mit dem Iren Keane Barry oder Tim Pusey aus Australien zu tun.

Nach dem überraschenden Aus von Niko Springer am Dienstag gilt Schindler bei seiner siebten WM-Teilnahme als großer Hoffnungsträger, als Weltranglisten-13. startet er so hoch gesetzt wie noch kein Deutscher vor ihm beim Jahreshighlight. Über die dritte Runde ist er in London aber noch nie hinaus gekommen.

"Wenn man in Deutschland gewinnt, ist man der Held. Wenn man verliert, ist man sofort der Loser", hatte Schindler vor dem Turnier gesagt - und zumindest der Auftakt stimmte die deutschen Fans positiv. Schindler kam gut ins Match und schnappte sich gegen den Weltranglisten-67. souverän den ersten Satz. Nach einem Durchhänger im zweiten Durchgang drehte er ab dem dritten Satz entscheidend auf, gewann sechs Legs in Folge und nutzte seinen ersten Matchdart zum Sieg.