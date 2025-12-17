WM 2026 AB 11. DEZEMBER LIVE AUF JOYN
Darts-WM: Schindler nimmt Auftakthürde locker - Ex-Champion van Barneveld scheitert
- Aktualisiert: 17.12.2025
- 22:08 Uhr
- ran.de/SID
Martin Schindler hat bei der Darts-WM 2026 die 2. Runde erreicht. Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld scheitert hingegen bereits in der 1. Runde.
Hoffnungsträger Martin Schindler hat seine Auftakthürde bei der Darts-WM 2026 in London souverän gemeistert. Der 29-Jährige aus Strausberg besiegte den Engländer Stephen Burton am Mittwochabend im Alexandra Palace mit 3:1 und zog als fünfter Deutscher in die 2. Runde ein. Dort bekommt es die deutsche Nummer eins mit dem Iren Keane Barry oder Tim Pusey aus Australien zu tun.
Nach dem überraschenden Aus von Niko Springer am Dienstag gilt Schindler bei seiner siebten WM-Teilnahme als großer Hoffnungsträger, als Weltranglisten-13. startet er so hoch gesetzt wie noch kein Deutscher vor ihm beim Jahreshighlight. Über die dritte Runde ist er in London aber noch nie hinaus gekommen.
- Darts-WM 2026 live im TV und Stream kostenlos sehen
- Darts-WM 2025: "Großvater" Raymond van Barneveld offenbart gesundheitliche Probleme
"Wenn man in Deutschland gewinnt, ist man der Held. Wenn man verliert, ist man sofort der Loser", hatte Schindler vor dem Turnier gesagt - und zumindest der Auftakt stimmte die deutschen Fans positiv. Schindler kam gut ins Match und schnappte sich gegen den Weltranglisten-67. souverän den ersten Satz. Nach einem Durchhänger im zweiten Durchgang drehte er ab dem dritten Satz entscheidend auf, gewann sechs Legs in Folge und nutzte seinen ersten Matchdart zum Sieg.
Historischer Sieg für Bellmont gegen van Barneveld
Für den fünfmaligen Weltmeister Raymond van Barneveld, der 1998, 1999, 2003, 2005 und 2007 triumphierte, ist die Darts-WM 2026 schon wieder zu Ende.
Der 58-jährige Niederländer schied in der 1. Runde in London gegen den Schweizer Stefan Bellmont mit 0:3-Sätzen chancenlos aus.
Darts-WM - Vergleich mit Lennart Karl: "Den Arno Merk ich mir"
Damit schreibt Bellmont Darts-Geschichte, denn es ist der erste Schweizer Sieg bei einer Weltmeisterschaft. "Ich habe gesagt, dass ich mich auf mich konzentrieren möchte und das ist mir sehr gut gelungen. Jetzt gehen wir einen trinken", sagte Bellmont nach seinem Sieg bei "Sport1". In der 2. Runde trifft Bellmont nun auf den Australier Damon Heta.
Externer Inhalt
Starker Auftritt: Wade gibt nur ein Leg ab
Der elf-malige Major-Turnier-Sieger James Wade legte einen gelungen Auftakt bei der Darts-WM 2026 hin. Der Engländer setzte sich bei seiner WM-Teilnahme in Folge mit 3:0 gegen den Japaner Ryusei Azemoto durch.
Dabei gab Wade im gesamten Spiel nur ein Leg ab. Damit trifft der an Platz 7 gesetzte Wade nun in der 2. Runde auf seinen Landsmann. Ricky Evans.
Zum Auftakt der Abend-Session siegte der US-Amerikaner Adam Sevada gegen Matt Campbell mit 3:1-Sätzen.