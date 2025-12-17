- Anzeige -
Darts-WM 2026: Die Ally-Pally-Wespe ist nicht Kult, sondern den Spielern gegenüber respektlos – ein Kommentar

  • Aktualisiert: 17.12.2025
  • 17:55 Uhr
  • Dominik Kaiser

Für viele Fans ist sie inzwischen ein Kult-Objekt: Die legendäre Wespe im "AllyPally" bei der Darts-WM. Aber ist es wirklich erstrebenswert, dass Sportler bei einer Weltmeisterschaft in einem Präzisionssport gestört werden und der austragende Verband einfach zusieht? Die PDC muss sich hier endlich professionell zeigen und eingreifen.

Von Dominik Kaiser

Der Niederländer Jurjen Van der Velde betritt das erste Mal in seiner Karriere die große Bühne bei der Darts-WM im Alexandra Palace. Doch der 23-Jährige bleibt nicht für seine sportlichen Leistungen in Erinnerung, sondern für sein "Mitbringsel" – ein Insektenspray gegen die berühmte "Ally-Pally-Wespe".

Seit knapp 15 Jahren tritt dieses Tier Jahr für Jahr beim Höhepunkt der Darts-Saison in Erscheinung. Bei den Fans genießt die Wespe Kult-Status, bei Spielern macht sich aber zu Recht Unmut breit.

Wie kann es sein, dass eine Organisation wie die PDC es nicht schafft, ihre Spieler bei einer Weltmeisterschaft vor Insekten zu schützen?

Darts-WM: Unterhaltung ja, aber bitte nicht zu jedem Preis

Es verfestigt sich der Eindruck, dass die PDC aus Marketinggründen die Gefährdung der Athletinnen und Athleten in Kauf nimmt, um den "Mythos Ally-Pally-Wespe" am Leben zu erhalten.

Der Finne Teemu Harju spielte fast eine halbe Stunde mit dem unbemerkten Tier am Hemdkragen. Wie die Stimmung wäre, wenn ein Spieler beim entscheidenden Wurf auf ein Doppel gestochen wird, braucht nicht viel Fantasie. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis die Chancengleichheit des sportlichen Wettkampfs zur Debatte stehen wird.

Ja, Darts ist mehr als nur Sport. Darts ist Show, Darts ist Unterhaltung und eine große Party.

Dennoch geht es im "Ally Pally" um nicht weniger als den größten Titel dieser Sportart – die Weltmeisterschaft!

Die PDC muss allein aus Respekt vor den Spielerinnen und Spielern dafür sorgen, dass alle unter gleichen Bedingungen um den Titel kämpfen können. Und dazu gehört, dass der Weltverband in der Lage ist, Wespen von seiner größten Bühne fernzuhalten. Sonst überwiegt am Ende die Show gegenüber dem sportlichen Wettkampf.

