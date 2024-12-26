- Anzeige -
Darts-WM 2025: "Großvater" Raymond van Barneveld offenbart gesundheitliche Probleme

Nach seinem enttäuschenden Aus bei der Darts-WM hat Altmeister Raymond van Barneveld gesundheitliche Probleme offenbart.

"Man freut sich das ganze Jahr darauf, gibt sich tagelang absichtlich nicht die Hand und tut alles, um nicht krank zu werden, und dann wird man krank", sagte der Niederländer wenige Tage nach der 1:3-Niederlage im Auftaktmatch gegen Nick Kenny aus Wales gegenüber "AD.nl": "Dann bist du nicht nur ein Großvater, sondern stehst da wie einer."

Im Fernsehen hatte der fünfmalige Weltmeister nicht über seine Krankheit sprechen wollen. "Dann denken die Leute: Das hat er wieder als Ausrede", sagte der 57-Jährige: "Aber wenn die Nase verstopft ist und man kaum atmen kann, dann hat man nicht die Kraft, sein Spiel zu spielen. Ich spürte keinen Kampfgeist, ließ es einfach mit mir geschehen."

Van Barneveld, der die WM der PDC 2007 gewonnen hatte, "schäme sich zutiefst für diese Leistung". Ob und wie die Karriere von "Barney" jetzt weitergeht, ist noch offen. "Ich habe mir vorher gesagt: Wenn ich nicht das Gefühl habe, dass ich noch gewinnen kann, was ist dann der Grund, weiterzumachen?", erklärte der Fanliebling: "Aber dieses Gefühl war da."

Man wisse nie, "wie es ohne die Grippe gelaufen wäre", sagte van Barneveld, der sich aber nun gut überlegen müsse, ob er "noch ein Jahr dranhängen will. Ich glaube nicht, dass ich mich großartig darauf freue."

