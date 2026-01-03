Unscharfe Werbung: Bei den Halbfinals der Darts-WM überrascht der Hauptsponsor mit einer besonderen Aktion. Besondere Aktion bei der Darts-WM 2026. Am Freitagabend fanden im Londoner Ally Pally die Halbfinals statt. Unzähligen Fans fiel dabei auf, dass das Logo von Hauptsponsor Paddy Power unscharf dargestellt wurde. Dabei handelte es sich aber nicht um einen technischen Fehler, sondern um eine geplante Geste. So wollte das Glücksspielunternehmen auf die Augenerkrankung von Halbfinalist Ryan Searle aufmerksam machen. Der Brite leidet an einer seltenen Krankheit, der sogenannten Autosomal dominanten Optikusatrophie. Durch diese ist die Sehkraft des 38-Jährigen merklich eingeschränkt.

So sollte durch die bewusst unscharfe Darstellung des Sponsoren-Logos verdeutlicht werden, wie für Searle die Welt aussieht. Paddy Power erklärte, man wolle mit der Aktion für mehr Verständnis werben und Unterstützung signalisieren. Bereits in der Vergangenheit hatte Searle offengelegt, wie ihn die Erkrankung beim Dartsspielen behindert. So kann er nicht immer klar erkennen, in welchen Feldern seine Pfeile landen. Um dies bestmöglich auszugleichen, vertraut er auf seine Erfahrung, sein Gefühl und die Ansagen des Scorers.

