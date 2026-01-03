- Anzeige -
- Anzeige -
Darts-WM 2026 live auf Joyn

Darts-WM: Unscharfe Werbung - Hauptsponsor überrascht mit besonderer Aktion

  • Veröffentlicht: 03.01.2026
  • 11:57 Uhr
  • ran.de

Unscharfe Werbung: Bei den Halbfinals der Darts-WM überrascht der Hauptsponsor mit einer besonderen Aktion.

Besondere Aktion bei der Darts-WM 2026. Am Freitagabend fanden im Londoner Ally Pally die Halbfinals statt. Unzähligen Fans fiel dabei auf, dass das Logo von Hauptsponsor Paddy Power unscharf dargestellt wurde. Dabei handelte es sich aber nicht um einen technischen Fehler, sondern um eine geplante Geste.

So wollte das Glücksspielunternehmen auf die Augenerkrankung von Halbfinalist Ryan Searle aufmerksam machen. Der Brite leidet an einer seltenen Krankheit, der sogenannten Autosomal dominanten Optikusatrophie. Durch diese ist die Sehkraft des 38-Jährigen merklich eingeschränkt.

- Anzeige -
- Anzeige -
Luke Littler im Alexandra Palace

Darts-WM 2026: Das Finale LIVE im Stream auf Joyn!

Die Partie zwischen Littler und van Veen gibt es im Livestream auf Joyn.

- Anzeige -

So sollte durch die bewusst unscharfe Darstellung des Sponsoren-Logos verdeutlicht werden, wie für Searle die Welt aussieht. Paddy Power erklärte, man wolle mit der Aktion für mehr Verständnis werben und Unterstützung signalisieren.

Bereits in der Vergangenheit hatte Searle offengelegt, wie ihn die Erkrankung beim Dartsspielen behindert. So kann er nicht immer klar erkennen, in welchen Feldern seine Pfeile landen. Um dies bestmöglich auszugleichen, vertraut er auf seine Erfahrung, sein Gefühl und die Ansagen des Scorers.

- Anzeige -

Searle durch Erkrankung eingeschränkt

"Ich kann nicht besonders gut sehen. Dafür gibt es keine Heilung. Ich muss damit leben. Wenn man nicht besonders gut sehen kann, findet man irgendwie Wege, durchs Leben zu kommen", so der Sportler.

"Bei normalen Menschen helfen Brillen dabei, weiterzusehen und sich besser zu fokussieren. Aber bei meiner Erkrankung hilft das nicht in dieser Form. Ich habe das Gefühl, dass ich an manchen Tagen besser sehen kann als an anderen." Die Erkrankung ist übrigens erblich, auch die Kinder von Searle sind betroffen.

Erfreulich: Im Rahmen der Aktion konnten Spendengelder gesammelt werden, die vom Sponsor aufgestockt und an einen guten Zweck weitergegeben werden.

Im Spiel selbst hatte Searle gegen Weltmeister Luke Littler derweil keine Chance, er unterlag mit 1:6.

Mehr News zum Darts
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler throws during his match against Rob Cross PUBLICATIONxNOTxIN...
News

Darts-WM 2026: Die Preisgelder der Darts-Stars

  • 03.01.2026
  • 12:27 Uhr
imago images 1038192840
News

Darts-WM 2026: So viel kosten Getränke im Ally Pally

  • 03.01.2026
  • 12:26 Uhr
2019 William Hill World Darts Championship - Final
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 03.01.2026
  • 12:23 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 03.01.2026
  • 12:22 Uhr
1st January 2026, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Eighteen; The London skyline seen from the entrance to the Alexandra Palace PUBLICATIONxNOTxIN...
News

Darts-WM 2026: Wo gibt es noch Karten?

  • 03.01.2026
  • 12:20 Uhr
Im Fokus: Gian van Veen
News

Darts-WM 2026 live: Viertelfinale mit Littler

  • 03.01.2026
  • 12:19 Uhr
Siegreich auch am Samstag? Gian van Veen
News

Nach Kampf gegen Dartitis: Van Veen hofft auf WM-Spektakel

  • 03.01.2026
  • 11:36 Uhr
Darts Gala Essen in der Grugahalle am 29.11.2025 ** NUR FÜR REDAKTIONELLE ZWECKE ** EDITORIAL USE ONLY **<p>Übersicht des Events in der Grugahalle. Darts Gala Essen in der Grugahalle am 29.11.2025 ...
News

Promi-Darts-WM 2026 live auf ProSieben und im Livestream auf Joyn

  • 03.01.2026
  • 11:08 Uhr
Im Fokus: Gian van Veen
News

Van Veen überholt "MvG" - aber bleibt bescheiden

  • 03.01.2026
  • 10:50 Uhr
imago images 1070824733
News

Darts-WM: Halbfinalist Searle trotzt schwerer Erkrankung

  • 03.01.2026
  • 10:30 Uhr