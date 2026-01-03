Darts-WM 2026 live auf Joyn
Darts-WM: Unscharfe Werbung - Hauptsponsor überrascht mit besonderer Aktion
- Veröffentlicht: 03.01.2026
- 11:57 Uhr
- ran.de
Unscharfe Werbung: Bei den Halbfinals der Darts-WM überrascht der Hauptsponsor mit einer besonderen Aktion.
Besondere Aktion bei der Darts-WM 2026. Am Freitagabend fanden im Londoner Ally Pally die Halbfinals statt. Unzähligen Fans fiel dabei auf, dass das Logo von Hauptsponsor Paddy Power unscharf dargestellt wurde. Dabei handelte es sich aber nicht um einen technischen Fehler, sondern um eine geplante Geste.
So wollte das Glücksspielunternehmen auf die Augenerkrankung von Halbfinalist Ryan Searle aufmerksam machen. Der Brite leidet an einer seltenen Krankheit, der sogenannten Autosomal dominanten Optikusatrophie. Durch diese ist die Sehkraft des 38-Jährigen merklich eingeschränkt.
So sollte durch die bewusst unscharfe Darstellung des Sponsoren-Logos verdeutlicht werden, wie für Searle die Welt aussieht. Paddy Power erklärte, man wolle mit der Aktion für mehr Verständnis werben und Unterstützung signalisieren.
Bereits in der Vergangenheit hatte Searle offengelegt, wie ihn die Erkrankung beim Dartsspielen behindert. So kann er nicht immer klar erkennen, in welchen Feldern seine Pfeile landen. Um dies bestmöglich auszugleichen, vertraut er auf seine Erfahrung, sein Gefühl und die Ansagen des Scorers.
Searle durch Erkrankung eingeschränkt
"Ich kann nicht besonders gut sehen. Dafür gibt es keine Heilung. Ich muss damit leben. Wenn man nicht besonders gut sehen kann, findet man irgendwie Wege, durchs Leben zu kommen", so der Sportler.
"Bei normalen Menschen helfen Brillen dabei, weiterzusehen und sich besser zu fokussieren. Aber bei meiner Erkrankung hilft das nicht in dieser Form. Ich habe das Gefühl, dass ich an manchen Tagen besser sehen kann als an anderen." Die Erkrankung ist übrigens erblich, auch die Kinder von Searle sind betroffen.
Erfreulich: Im Rahmen der Aktion konnten Spendengelder gesammelt werden, die vom Sponsor aufgestockt und an einen guten Zweck weitergegeben werden.
Im Spiel selbst hatte Searle gegen Weltmeister Luke Littler derweil keine Chance, er unterlag mit 1:6.