Darts-WM 2026: Halbfinalist Ryan Searle leidet an schwerer Augenerkrankung
Im Halbfinale der Darts-WM fordert Ryan Searle Weltmeister Luke Littler. Die Leistungen von "Heavy Metal" sind umso beeindruckender, da er unter einer schweren Augenerkrankung leidet.
Ryan Searle spielt bei der Darts-WM 2026 bisher groß auf.
Durch das 5:2 über die Nummer fünf der Weltrangliste, Jonny Clayton, zog "Heavy Metal" souverän ins Halbfinale ein, wo er auf Weltmeister Luke Littler treffen wird.
Die beiden verloren Sets im Viertelfinale waren die ersten überhaupt im gesamten Turnier für Searle, gegen den die deutsche Nummer eins Martin Schindler in Runde drei beim 0:4 keine Chance hatte.
Die Leistungen des Engländers sind umso beeindruckender, wenn man bedenkt, dass er unter einer schweren Augenerkrankung leidet.
"Ich habe eine Nachricht an die Menschen da draußen. Ganz offensichtlich kann ich nicht besonders gut sehen: Lasst euch nicht aufhalten! Ich möchte für diese Menschen eine Inspiration sein", betonte Searle nach dem Sieg über Clayton.
Darts-WM: Ryan Searle gibt Einblicke zu Augenerkrankung
Die Nummer 20 der Order of Merit vor der Weltmeisterschaft leidet an einer autosomal dominanten Optikusatrophie (adOA), bei der der Sehnerv über die Zeit geschädigt wird und die Sehkraft dadurch nachlässt.
"Es ist eine erbliche Erkrankung. Bei meinem Sohn ist es nicht so schlimm, aber bei meiner Tochter ist es sehr schlimm. Auf naher Distanz kann sie alles sehen, bis etwa 1,80 Meter. Aber danach wird ihr Sehvermögen wirklich schlecht", schilderte Searle das Krankheitsbild. "Wenn ich also das Bewusstsein dafür schärfen und versuchen kann, ein Heilmittel dafür zu finden, bedeutet mir das sehr viel."
Herauszufinden, woran genau er leidet, war ein langer Weg: "Erst in den letzten 18 Monaten wurde mir klar, wie die Diagnose lautet. Es ist schon so lange schlimm, wie ich mich erinnern kann", führte er weiter aus. "Es gibt keine Heilung für meine Erkrankung, also muss ich damit leben. Ich trage jetzt Kontaktlinsen, um meine verschwommene Sicht etwas zu verbessern."
Am Dart-Board führt seine Erkrankung immer wieder zu ungewohnten Szenen: "Manchmal frage ich auf der Bühne den Ansager, wie viele Punkte ich erzielt habe, und das bringt mich in eine etwas schwierige Situation", betonte Searle.
"Heavy Metal" hat laut "BBC" bereits mehr als 10.000 Pfund (ca. 11480 Euro) für die "Cure ADOA Foundation" gesammelt und demnach einige seiner bisherigen Gegner im Turnier darum gebeten, Trikots für eine Verlosung zu spenden, um noch mehr Geld für die Stiftung sammeln zu können.
