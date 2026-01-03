Darts-WM 2026 live auf Joyn
Darts-WM: Luke Littler stürmt gegen Gian van Veen zum nächsten WM-Titel - Millionen-Jackpot
- Aktualisiert: 03.01.2026
- 23:54 Uhr
- SID
Er wirkt derzeit schlicht eine Klasse besser als die Konkurrenz: Luke Littler verteidigt im Alter von nur 18 Jahren den Weltmeistertitel.
Der unaufhaltsame Luke Littler ist bei der Darts-WM mit einer Machtdemonstration zur erfolgreichen Titelverteidigung gestürmt.
Die 18 Jahre alte Teenager-Sensation aus England ließ dem fünf Jahre älteren Herausforderer Gian van Veen beim 7:1 nach Sätzen im einseitigen Finale um die mächtige Sid-Waddell-Trophy sowie das Rekordpreisgeld von einer Million Pfund im Londoner Alexandra Palace keine Chance.
"Es fühlt sich großartig an", jubelte Littler im Interview mit Sky Sports und ergänzte in Anlehnung an einen Spruch des Boxstars Anthony Joshua: "Das erste Mal war so schön, dass ich es gleich zweimal machen musste." Das Preisgeld, betonte er zudem, sei "absolut lebensverändernd".
Littler fegte im "jüngsten" Endspiel der Geschichte über den Europameister aus den Niederlanden hinweg, gewann sieben Sätze in Serie, spielte mit 106,02 Punkten im Schnitt den fünfthöchsten in einem WM-Finale überhaupt und warf 16 180er.
Darts-WM-Finale: Gian Van Veen chancenlos
Van Veen stemmte sich vergeblich gegen die Power Littlers, ein Average von 99,94 Punkten reichte nicht, auch, weil der Finaldebütant in den wichtigen Momenten Nerven zeigte.
Nach Legende Phil Taylor, Adrian Lewis und Gary Anderson ist Littler erst der vierte Spieler, der den WM-Titel erfolgreich verteidigte und zugleich der jüngste, dem dies gelang.
Im vergangenen Jahr war "The Nuke" im Alter von 17 Jahren bereits zum jüngsten Weltmeister aufgestiegen. Mit dem Gewinn des Millionen-Jackpots wird Littler die Weltrangliste für eine lange Zeit anführen.
Littler pflügte quasi durch das Turnier. Einzig Ex-Weltmeister Rob Cross stellte den Wunderknaben im Achtelfinale vor leichte Probleme.
In der Vorschlussrunde machte der Topfavorit mit Landsmann Ryan Searle beim 6:1 kurzen Prozess und zog zum dritten Mal nacheinander ins Endspiel ein. Das schafften vor Littler nur Taylor, Dennis Priestley und Anderson. Sein zweiter WM-Triumph ist zugleich Littlers zehnter Majortitel.
Darts-WM: Emotionale Abschiede vor Finalbeginn
Noch vor dem ersten Dart hieß es Abschied nehmen. Für Referee George Noble und Master of Ceremonies John McDonald war das Finale der letzte Einsatz auf der großen Bühne, nach 19 Jahren bei der PDC wurden beide in die Hall of Fame aufgenommen.
Zugleich flogen letztmals in der West Hall des Ally Pallys die Pfeile, das Turnier zieht innerhalb des Palasts im Norden Londons in die größere Great Hall um.
Darts-WM: "Du geiles Stück DNA" - Fans feiern van Veen und Anderson
Symbolisch könnte dies als der letzte Schritt in eine neue Ära des Darts gesehen werden, in der die jungen Spieler die Vormachtstellung übernommen haben.
Neben Littler steht auch van Veen für den vollzogenen Generationenwechsel. "The Giant", der zuletzt zweimal in Folge die Junioren-WM gewonnen hat, rückt durch den Finaleinzug auf Platz drei der Weltrangliste und löst damit Ex-Dominator Michael van Gerwen nach 13 Jahren als Nummer eins der Niederlande ab.
WM-Finale: Besserer Start für van Veen, dann kommt Littler
Van Veen erwischte im Finale auch den besseren Start, Durchgang eins ging an den Niederländer - doch dann drehte Littler auf und ließ sich auch von der kurzzeitigen Rückkehr der Ally-Pally-Wespe nicht beirren.
Der Titelverteidiger holte sich die nächsten drei Sätze, den dritten durch ein 170er-Finish. Van Veen, der nach den Weltmeistern Raymond van Barneveld und van Gerwen als dritter Niederländer das Endspiel erreichte und dorthin die Ex-Weltmeister Luke Humphries und Anderson ausgeschaltet hatte, fand kein Mittel mehr.
Littler gewann auch die nächsten Sätze, das Endspiel wurde zu einer One-Man-Show. Mit dem 7:1 gelang dem Jungstar das deutlichste Finalergebnis seit 2009, als Taylor mit demselben Resultat seinen Erzrivalen van Barneveld gedemütigt hatte.
Darts-WM 2026: Alle 9-Darter bei PDC-Weltmeisterschaften in der Übersicht
Die Neun-Darter bei der PDC-WM in der Übersicht
Der Neun-Darter ist das perfekte Spiel im Darts, mit weniger als neun Darts lässt sich ein Leg im Modus 501 Double Out nicht beenden. Bei der PDC-WM gab es bislang 16 Neun-Darter. Überraschend: Phil Taylor, die Legende des Sports schlechthin, schaffte das perfekte Leg auf einer WM-Bühne nie. ran gibt den Überblick.
2. Januar 2009: Raymond van Barneveld (Viertelfinale vs. Jelle Klaasen)
Der erste Neun-Darter bei einer PDC-WM gelang Raymond van Barneveld im Viertelfinale 2009 gegen seinen niederländischen Landsmann Jelle Klaasen. Es war erst der zweite Neuner überhaupt bei einer Darts-WM, zuvor hatte nur Paul Lim vor Gründung der PDC bei der BDO-WM 1990 dieses Kunststück geschafft.
28. Dezember 2009: Raymond van Barneveld (2. Runde vs. Brendan Dolan)
Nicht einmal ein ganzes Jahr später, bei der folgenden WM 2010, wiederholte van Barneveld diesen besonderen Moment. In seinem Zweitrundenmatch gegen Brendan Dolan warf Barney den zweiten Neun-Darter.
3. Januar 2011: Adrian Lewis (Finale vs. Gary Anderson)
Der erste Neun-Darter in einem WM-Finale gelang Adrian Lewis 2011 gegen Gary Anderson. Bereits im dritten Leg der Partie brachte er die Halle mit dem perfekten Spiel zum Beben. Am Ende gewann Lewis seinen ersten von zwei WM-Titeln.
23. Dezember 2012: Dean Winstanley (2. Runde vs. Vincent van der Voort)
Bei der WM 2013 gab es sogar gleich zwei Neun-Darter! Den Anfang machte Dean Winstanley kurz vor Weihnachten im Zweitrundenmatch gegen Vincent van der Voort. Bitter: Winstanley war der erste Spieler, der bei einer PDC-WM einen Neuner warf und trotzdem sein Match verlor.
30. Dezember 2012: Michael van Gerwen (Halbfinale vs. James Wade)
Neun-Darter Nummer zwei bei dieser WM warf Michael van Gerwen im Halbfinale gegen James Wade. Doch nicht nur das. Beinahe hätte der Niederländer zwei Neuner nacheinander (!) geworfen. Auf seine neun perfekten Darts folgten nämlich acht weitere, ehe der letzte Dart knapp das Doppel verfehlte. 17 perfekte Darts in Folge - Wahnsinn!
14. Dezember 2013: Terry Jenkins (1. Runde vs. Per Laursen)
Der 14. Dezember 2013 war ein ganz besonderer Tag in der Geschichte der PDC - und für die Fans, die an jenem Nachmittag der Session im Ally Pally beiwohnten. Denn es gab gleich zwei Neuner binnen kürzester Zeit! Zuerst warf Terry Jenkins in seinem Erstrundenmatch gegen den Dänen Per Laursen einen Neun-Darter ...
14. Dezember 2013: Kyle Anderson (1. Runde vs. Ian White)
... im folgenden Spiel zog Kyle Anderson gegen Ian White nach und hämmerte seinerseits neun perfekte Darts ins Board. Was Anderson und Jenkins an jenem Tag ebenfalls verband: Beide flogen trotz ihrer Neuner raus.
30. Dezember 2014: Adrian Lewis (Achtelfinale vs. Raymond van Barneveld)
Lange war Barney der einzige Spieler, dem zwei Neuner auf der Bühne des Ally Pally gelangen. Im Achtelfinale der WM 2015 war er live dabei, als Adrian Lewis ebenfalls Mitglied dieses Klubs wurde. Immerhin aus Sicht des Niederländers: Das Match konnte er für sich entscheiden.
2. Januar 2016: Gary Anderson (Halbfinale vs. Jelle Klaasen)
Bereits die WM 2015 hatte Gary Anderson gewinnen können, ein Jahr später machte der Schotte den Doppelschlag perfekt. Auf dem Weg zum zweiten WM-Titel gelang ihm im Halbfinale gegen Jelle Klaasen das perfekte Spiel. Ohnehin war Anderson in jener Partie quasi unantastbar. Mit einem 107er-Average prügelte er Klaasen ohne Satzverlust von der Bühne.
29. Dezember 2020: James Wade (3. Runde vs. Stephen Bunting)
Ziemlich genau fünf Jahre gab es danach keinen Neun-Darter mehr bei der WM. Und als es dann wieder soweit war, kam der Jubel der Fans nur vom Band. Denn es war das Corona-Jahr, Zuschauer waren nicht erlaubt. Für James Wade war es dennoch ein schöner Moment, wenngleich er sein Drittrundenmatch gegen Stephen Bunting trotzdem verlor.
17. Dezember 2021: William Borland (1. Runde vs. Bradley Brooks)
Eine WM mit gleich drei Neun-Dartern? Ja, das wurde bei der Auflage 2021/22 Realität. Und endlich waren auch die Fans wieder dabei - als habe der Darts-Gott die Zuschauer entschädigen wollen. Der erste Neuner des Turniers gelang William Borland in Runde eins gegen Bradley Brooks.
18. Dezember 2021: Darius Labanauskas (1. Runde vs. Mike De Decker)
Einen Tag später war Darius Labanauskas der Glückliche. Er warf den Neuner in seinem Auftaktmatch gegen den Belgier Mike De Decker, verlor aber dennoch recht deutlich mit 1:3 in den Sätzen. Für den Litauer dürfte es dennoch eine einmalige Erfahrung gewesen sein.
1. Januar 2022: Gerwyn Price (Viertelfinale vs. Michael Smith)
Und auch Gerwyn Price konnte sich in jenem Turnier in der Liste der Spieler eintragen, die auf der Bühne des Ally Pally einen Neun-Darter geworfen haben. In einem grandiosen Viertelfinale am Neujahrstag 2022 gegen Michael Smith bejubelte er im vierten Satz das perfekte Leg, verlor das Match aber knapp mit 4:5.
3. Januar 2023: Michael Smith (Finale vs. Michael van Gerwen)
Das WM-Finale 2023 zwischen Michael Smith und Michael van Gerwen sah das vielleicht beste Leg der Darts-Geschichte. Im dritten Leg des zweiten Satzes nagelten beide die Darts in Reihe ins Triple, van Gerwen hatte als Anwerfer den ersten Versuch und scheiterte mit dem letzten Dart am Neun-Darter. Smith machte es besser, warf den Neuner und krönte sich später erstmals zum Weltmeister.
18. Dezember 2024: Christian Kist (1. Runde vs. Madars Razma)
Dem Niederländer Christian Kist gelang im Duell mit dem Letten Madars Razma das erste perfekte Spiel im ersten Satz. Kist verlor am Ende aber 1:3. Für jeden Neuner werden von Hauptsponsor 180.000 Pfund ausgeschenkt. Das Geld wird gedrittelt und an den erfolgreichen Spieler, einen Fan und den guten Zweck verteilt.
27. Dezember 2024: Damon Heta (3. Runde gegen Luke Woodhouse)
Den zweiten Neun-Darter des Turniers steuerte Damon Heta (l.) bei. Nachdem das Künststück vollbracht war, wusste der Australier gar nicht, wohin mit seinen Emotionen und lief einmal quer über die Bühne. Erster Gratulant war sein Gegner Luke Woodhouse, der sich ebenfalls über den historischen Moment freute und am Ende mit 4:3 gewann.
Littlers Bilanz im Ally Pally bleibt damit erdrückend: Von 21 Spielen gewann der Dominator 20, er verlor nur das Finale 2024 gegen Humphries.
