Darts-WM 2026 live auf Joyn
Finale der Darts-WM 2026: Gian van Veen heißt offiziell ganz anders: Sein echter Name
- Veröffentlicht: 03.01.2026
- 20:34 Uhr
Vor dem Finale gegen Luke Littler wird der Vorname von van Veen zum Thema. ran klärt auf.
Mit der Anzahl seiner Siege bei dieser Darts-WM steigerte sich auch das Interesse am Finalisten Gian van Veen.
Je erfolgreicher der junge Niederländer im Alexandra Palace agierte, desto mehr erfuhren die Fans von ihm: so zum Beispiel, dass er einst an Dartitis litt.
- Darts-WM 2026: Alle Sessions LIVE im Stream auf Joyn!
- Darts-WM: So seht ihr das Finale 2026 im TV und Stream
Eins aber war bislang wohl nur den wenigsten Beobachtern bekannt. Mit bürgerlichem Namen heißt der 23 Jahre alte Finalgegner von Luke Littler gar nicht "Gian", sondern Pieter Gerard van Veen.
Darts-WM: Gian ist nur der Rufname von van Veen
Gian ist lediglich der Rufname des Shootingstars. Kurios: Normalerweise ist "Gian" oder "Gianni" zumindest im Italienischen die Kurzform des Vornamens Giovanni, was im Deutschen dem Namen Johannes entspricht.
Bliebe also noch zu klären, warum der Niederländer auf diesen Namen hört, obwohl er nicht Johannes heißt.
Vielleicht aber erfährt das die interessierte Darts-Community demnächst auch noch.