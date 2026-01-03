- Anzeige -
- Anzeige -
Darts-WM 2026 live auf Joyn

Finale der Darts-WM 2026: Gian van Veen heißt offiziell ganz anders: Sein echter Name

  • Veröffentlicht: 03.01.2026
  • 20:34 Uhr

Vor dem Finale gegen Luke Littler wird der Vorname von van Veen zum Thema. ran klärt auf.

Mit der Anzahl seiner Siege bei dieser Darts-WM steigerte sich auch das Interesse am Finalisten Gian van Veen.

Je erfolgreicher der junge Niederländer im Alexandra Palace agierte, desto mehr erfuhren die Fans von ihm: so zum Beispiel, dass er einst an Dartitis litt.

- Anzeige -
- Anzeige -
3rd January 2025, Alexandra Palace, London, England; 2024 25 PDC Paddy Power World Darts Championships Final Day 16; Luke Littler lifts the PDC World Championship, WM, Weltmeisterschaft trophy afte...

Darts-WM-Finale 2026 LIVE im Stream auf Joyn!

Littler vs. Van Veen ab 21:15 hier live.

- Anzeige -

Eins aber war bislang wohl nur den wenigsten Beobachtern bekannt. Mit bürgerlichem Namen heißt der 23 Jahre alte Finalgegner von Luke Littler gar nicht "Gian", sondern Pieter Gerard van Veen.

- Anzeige -

Darts-WM: Gian ist nur der Rufname von van Veen

Gian ist lediglich der Rufname des Shootingstars. Kurios: Normalerweise ist "Gian" oder "Gianni" zumindest im Italienischen die Kurzform des Vornamens Giovanni, was im Deutschen dem Namen Johannes entspricht.

Bliebe also noch zu klären, warum der Niederländer auf diesen Namen hört, obwohl er nicht Johannes heißt.

Vielleicht aber erfährt das die interessierte Darts-Community demnächst auch noch.

Mehr News und Videos
21st December 2025, Alexandra Palace, London, England; 2025 PDC Paddy Power World Darts Championship Day Eleven; Luke Littler celebrates winning his Round Two match against David Davies PUBLICATION...
News

Darts-WM - Finale 2026 heute live: TV-Übertragung, Ansetzung, Uhrzeit und Liveticker

  • 03.01.2026
  • 21:53 Uhr
Große Ehre für John McDonald (l.) und George Noble
News

Darts-WM-Finale: Zwei Legenden verabschiedet

  • 03.01.2026
  • 21:39 Uhr
2025/26 Paddy Power World Darts Championship - Day Sixteen
News

Darts-WM 2026: Luke Littler beschmutzt mit seinem Verhalten den Weltmeister-Titel - Kommentar

  • 03.01.2026
  • 20:31 Uhr
imago images 1067536776
News

Darts-WM 2026: Die Preisgelder der Darts-Stars

  • 03.01.2026
  • 20:18 Uhr
2019 William Hill World Darts Championship - Final
News

Darts ABC: Die wichtigsten Begriffe im Dartsport

  • 03.01.2026
  • 20:17 Uhr
2nd January 2024, Alexandra Palace, London, England; 2023 24 PDC Paddy Power World Darts Championships Day 15, Semi Finals; Luke Littler celebrates throwing a 180 set during his match against Rob C...
News

Luke Littler: Das ist das Darts-Wunderkind

  • 03.01.2026
  • 20:17 Uhr
2024/25 Paddy Power World Darts Championship - Day Fifteen
News

Ballon d'Art: Hat es bei Littler für den Rekord gereicht?

  • 03.01.2026
  • 20:14 Uhr
7th October 2025; Mattioli Arena, Leicester Leicestershire, England; 2025 PDC Boyle Sports World Grand Prix Darts Night Two; Gian van Veen PUBLICATIONxNOTxINxUK GodfreyxPitt
News

Darts-WM: Gian van Veen - Wie stehen seine Chancen auf den WM-Titel?

  • 03.01.2026
  • 20:09 Uhr
Im Fokus: Gian van Veen
News

Darts-WM 2026 live: Viertelfinale mit Littler

  • 03.01.2026
  • 19:40 Uhr
imago images 1038192840
News

Darts-WM 2026: So viel kosten Getränke im Ally Pally

  • 03.01.2026
  • 17:03 Uhr