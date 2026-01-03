Finale der Darts-WM 2026: Gian van Veen heißt offiziell ganz anders: Sein echter Name

Vor dem Finale gegen Luke Littler wird der Vorname von van Veen zum Thema. ran klärt auf. Mit der Anzahl seiner Siege bei dieser Darts-WM steigerte sich auch das Interesse am Finalisten Gian van Veen. Je erfolgreicher der junge Niederländer im Alexandra Palace agierte, desto mehr erfuhren die Fans von ihm: so zum Beispiel, dass er einst an Dartitis litt.

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -

- Anzeige -