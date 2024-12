Darts-WM 2025 live im Ticker und Stream: Gerwyn Price weiter - Weltmeister Luke Humphries raus

Die Darts-WM 2025 ist endgültig in der heißen Phase angekommen. Die Spiele vom Sonntag in der Übersicht.

Darts-Weltmeisterschaft: Abendsession zum Nachlesen

Ricky Evans vs. Robert Owen (3. Runde) - 2:4

Der Engländer Robert Owen ist überraschend ins Achtelfinale der Darts-WM in London eingezogen. Der Bezwinger des Deutschen Gabriel Clemens setzte sich in der 3. Runde mit 4:2 gegen Ricky Evans durch. Der in der Order of Merit an Position 77 gesetzte Owen schaffte es erstmals in seiner Karriere ins WM-Achtelfinale.

Lange Zeit waren beide Kontrahenten komplett gleichauf, allerdings gelangen Owen die entscheidenden Breaks im dritten Satz, die Evans auf der anderen Seite nicht gelangen. Generell wirkte "Stack Attack" mit fortlaufendem Spiel immer sicherer. So war der Ausgang des Matches am Ende gar keine große Überraschung mehr - obwohl Owen als Außenseiter in die Partie ging.

Jonny Clayton vs. Gerwyn Price (Achtelfinale) - 2:4

Gerwyn Price hat das walisische Duell gegen Jonny Clayton für sich entschieden und als erster Spieler das Viertelfinale erreicht. Der Weltmeister von 2021 legte mit einer schnellen 2:0-Satzführung vor, baute danach aber ab, während Clayton zulegte und zum 2:2 ausglich. In den finalen zwei Sätzen steigerte sich Price dann wieder, auch wenn seine Doppelquote nicht optimal war. In der Runde der letzten Acht trifft er auf den Sieger des Duells zwischen Chris Dobey und Kevin Doets.

Luke Humphries vs. Peter Wright (Achtelfinale) - 1:4

Der Titelverteidiger ist raus! In einem hochklassigen Match unterliegt Luke Humphries dem Ex-Champion Peter Wright mit 1:4. Der Schotte präsentierte sich auf einem Niveau, wie es "Snakebite" lange nicht mehr gezeigt hat. Vor allem auf die Doppel ragte Wright mit einer Quote von 70 Prozent heraus. Auch sein Average von 100,93 war bärenstark. Humphries spielte selbst nicht schlecht, kam aber nicht an sein Limit heran.

Von Beginn an setzte Wright seinen Kontrahenten, mit dem er sich im Vorfeld einige verbale Scharmützel geliefert hatte, unter Druck. Humphries lief meist nur hinterher und hatte Mühe, seine eigenen Legs durchzubringen. Beim Stand von 2:1 in den Sätzen gelang Wright der vorentscheidende Satzgewinn zum 3:1. Im letzten Durchgang ließ Wright nichts mehr anbrennen, nach dem Sieg ließ er seinen Emotionen freien Lauf und konnte einige Tränen nicht verbergen. Im Viertelfinale geht es für Wright gegen Stephen Bunting oder Luke Woodhouse.