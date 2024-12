Darts-WM 2025: Sandro Sosing muss wegen Brustschmerzen ins Krankenhaus - Gotthardt-Spiel vorgezogen

Für Sandro Sosing ist die Darts-WM 2025 beendet, bevor er den ersten Pfeil geworfen hat. Der philippinische Darts-Profi musste aufgrund von Schmerzen in der Brust ins Krankenhaus eingeliefert werden.

Gotthardt muss gegen Bunting ran

Der Esslinger Kai Gotthardt fordert in der zweiten Runde Stephen Bunting, der an Position acht gesetzt ist. In Runde eins hatte Gotthardt überraschend Alan Soutar mit 3:1 bezwungen.

2. Runde: Stephen Bunting vs. Kai Gotthardt: HIER geht es jetzt zum Liveticker!

Die Darts-WM 2025: Alle Spiele hier im kostenlosen Livestream auf Joyn